Він довів, що можна зупинити старіння. І має у своєму арсеналі 6 секретів. Ними він керується, щоб досягнути бажаного результату.

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Енді Вілкінсону – 60. І його сталевий прес міг би присоромити навіть самого Тора з "Месників". І це при тому, що у нашого героя семеро онуків, а самого його часто вважають 30-річним.

Коли я у відпустці з пивом, до мене підходять жінки за 30, а іноді мене приймають за партнера моєї доньки, а не за її батька, що дуже бентежить,

– розповів він в інтерв'ю.

Це цікаво! Енді – батько трьох дітей: 40-річної Клер, 38-річного Лі та 36-річної Сари. А ще у нього семеро онуків віком від 9 до 13 років.



Сталевий прес Енді Вілкінсона вражає / Фото з фейсбука Вілкінсона

Ясна річ, журналісти спитали в Енді про його секрети. Чоловік поміркував та поділився кількома думками: "Ви не можете купити підтягнуте, сильне тіло. Ви не можете найняти підтягнуте, сильне тіло. Його потрібно заробляти день за днем".

Водночас він дотримується шести принципів. На них ми рекомендуємо звернути увагу, щоб бути у свої 60 таким же здоровим і підтягнутим, як Енді Вілкінсон.

Енді вважає, що дотримання його шести принципів допомогло чоловікові зберегти молодість та здоров'я. Зауважимо, що його дружина також з ентузіазмом займається фітнесом.

Здавалося б, Енді мав би не виходити зі спортзалу. Але все не так. Наш герой противник виснажливих тренувань, добавок, ін'єкцій та будь-якої іншої хімії, яка зараз популярна. Впродовж багатьох років він тренується природним шляхом. Це, на його думку, – єдиний спосіб зберегти здоров'я та молодість.

Дивлячись на інших спортсменів, я розумію, що протеїнові коктейлі, батончики та добавки не допоможуть вам досягти тіла вашої мрії. Вся справа в правильному харчуванні, контролі над ним і зменшенні кількості вуглеводів, які ви споживаєте з віком,

– зазначив він.

Як зупинити старість: шість секретів

1. Зберігай спокій

Стрес значно старить тебе. Ось чому він навчився ні про що не турбуватися. Жити сьогоднішнім днем і зберігати позитивний світогляд – це, на його думку, ключ до успіху.

Девіз нашого героя: "Все буде добре". Він допомагає йому переживати важкі часи зі спокійною та врівноваженою поведінкою.

2. Спокійна ніч

Енді вважає, що якісний відпочинок і сон – це суттєві фактори, які допомагають йому виглядати так молодо. Він ніколи не їсть пізно, лягає спати до опівночі, а в його спальному місці панує повна темрява, без телефона.

Ця практика дійсно допомагає йому прокидатися бадьорим і готовим до дня, а також дуже добре працює з точки зору повноцінного нічного сну і відновлення.



Варто приділяти достатньо уваги здоровому сну / Фото gpointstudio

3. Здорове харчування

Пам'ятай, що красиве тіло – це на 75% дієта і лише на 25% фізичні вправи.

Енді приписує 75% своєї бажаної фізичної форми дієті. Зосередження на здоровому харчуванні, контролі порцій і зменшенні споживання вуглеводів стало його переможною стратегією.

Він зрозумів, що йому потрібно внести деякі зміни у свої харчові звички, щоб досягти бажаних результатів. Наш герой знає, що не потрібно покладатися на харчові добавки, щоб мати чудову статуру.

Найважливішим для нього було зосередитися на здоровому харчуванні, контролювати розмір порцій і зменшувати споживання вуглеводів з віком. Завдяки цьому він зміг підтримувати здорову вагу, почуватися енергійнішим і підтримувати своє тіло в найкращому вигляді.

4. Скорочення вуглеводів

Чим старшим ти стаєш, тим менше вуглеводів і їжі тобі потрібно в цілому.

Пристосувавши свій раціон до мінливих потреб організму, Енді тепер споживає невеликі порції вуглеводів. До прикладу, кілька столових ложок рису або половину батату. Це все, що йому потрібно, щоб належним чином підживлювати організм.

Прислухатися до свого організму та помірковано вживати їжу стало вирішальним фактором у підтримці життєздатності та здоров'я. Ось, що дійсно важливо, а не дотримуватися жорсткого плану, який може більше не відповідати твоїм потребам, що змінюються.

5. Тренуйся тричі на тиждень

М'язи – це основа молодості, а міцний м'язовий каркас – основа здоров'я.

Енді дотримується збалансованого режиму тренувань. Зазвичай він тренується з обтяженнями тричі на тиждень не більш як годину. В інші дні він грає з другом у теніс або сквош, і це все.

Він розуміє, що надмірне навантаження може призвести до травм або вигорання, а відсутність бажаних результатів може знеохотити.



Енді розуміє, що не варто тренуватися до виснаження / Фото з фейсбука Вілкінсона

Знаходження правильного балансу між фізичними вправами та відновленням має вирішальне значення для досягнення загальних цілей у сфері здоров'я та фітнесу.

6. Пий багато води

Вода – це перше, у що потрібно інвестувати у своє здоров'я.

Наш герой п'є багато води. Щонайменше три літри щодня. Він каже: "Ви можете наносити на обличчя всі креми у світі, але вода – найважливіша, коли мова йде про гарну шкіру".

Що стосується його щоденного раціону, то Енді дотримується простоти та чистоти:

Сніданок: Хліб з насінням з лососем, авокадо, яйцем-пашот і насінням чіа, змішаним з фруктами та горіхами, запивається водою або іноді кавою.

Хліб з насінням з лососем, авокадо, яйцем-пашот і насінням чіа, змішаним з фруктами та горіхами, запивається водою або іноді кавою. Обід: Пісний білок з порцією рису та овочів.

Пісний білок з порцією рису та овочів. Вечеря: Страви повільного приготування, наприклад, тушкована курка з овочами та рисом.

Страви повільного приготування, наприклад, тушкована курка з овочами та рисом. Перекуси: Жменька горіхів або фруктів; головне – помірність.

Жменька горіхів або фруктів; головне – помірність. Солодощі: Іноді чорний шоколад або профітролі, щоб досягти правильного балансу.

Енді на власному прикладі показав, що зберігати молодість, коли тобі 60 – можливо. Важливо у цьому випадку дотримуватися балансу. Турбуйся про відпочинок, турбуйся про харчування та фізичну активність. Найважливіше те, що його секрети можна спробувати використовувати.



Потурбуйся про правильний і збалансований раціон / Фото freepik

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Звичайно ж, під час повномасштабного вторгнення складно уникнути стресів, підтримувати здоровий сон. Але питання харчування та фізичної активності ти можеш контролювати. Тож гайда вже сьогодні ставати кращою версією себе вчорашнього!

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