Он доказал, что можно остановить старение. И имеет в своем арсенале шесть секретов. Ими он руководствуется, чтобы добиться желаемого результата.

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Энди Уилкинсону – 60. И его стальной пресс мог бы пристыдить даже самого Тора из "Мстителей". И это при том, что у нашего героя семь внуков, а самого его часто считают 30-летним.

Когда я в отпуске с пивом, ко мне подходят женщины за 30, а иногда меня принимают за партнера моей дочери, а не за ее смущающего отца,

– рассказал он в интервью.

Это любопытно! Энди – отец троих детей: 40-летней Клер, 38-летнего Ли и 36-летней Сары. А еще у него семеро внуков в возрасте от 9 до 13 лет.



Стальной пресс Энди Уилкинсона впечатляет / Фото из фейсбука Уилкинсона

Естественно, журналисты спросили у Энди о его секретах. Мужчина поразмыслил и поделился несколькими мыслями: "Вы не можете купить подтянутое, сильное тело. Вы не можете нанять подтянутое, сильное тело. Его нужно зарабатывать изо дня в день".

В то же время, он придерживается шести принципов. На них мы рекомендуем обратить внимание, чтобы быть в свои 60 таким же здоровым и подтянутым, как Энди Уилкинсон.

Энди считает, что соблюдение его шести принципов помогло мужчине сохранить молодость и здоровье. Заметим, что его жена тоже с энтузиазмом занимается фитнесом.

Казалось бы, Энди должен не выходить из спортзала. Но всё не так. Наш герой противник изнурительных тренировок, добавок, инъекций и любой другой химии, которая сейчас популярна. На протяжении многих лет он тренируется естественным путём. Это, по его мнению, единственный способ сохранить здоровье и молодость.

Глядя на других спортсменов, я понимаю, что протеиновые коктейли, батончики и добавки не помогут вам добиться тела вашей мечты. Все дело в правильном питании, контроле над ним и уменьшении количества углеводов, которые вы потребляете с возрастом,

– отметил он.

Как остановить старость: шесть секретов

1. Сохраняй покой

Стресс значительно старит тебя. Вот почему он научился ни о чем не беспокоиться. Жить сегодняшним днем и сохранять позитивное мировоззрение – это, по его мнению, ключ к успеху.

Девиз нашего героя: "Все будет хорошо". Он помогает ему переживать трудные времена со спокойным и уравновешенным поведением.

2. Спокойная ночь

Энди считает, что качественный отдых и сон – это существенные факторы, помогающие ему выглядеть так молодо. Он никогда не ест поздно, ложится спать до полуночи, а в его спальном месте царит полная тьма, без телефона.

Эта практика действительно помогает ему просыпаться бодрым и готовым ко дню, а также очень хорошо работает с точки зрения полноценного ночного сна и восстановления.



Стоит уделять достаточно внимания здоровому сну / Фото gpointstudio

3. Здоровое питание

Помни, что красивое тело – это на 75% диета и только на 25% физические упражнения.

Энди приписывает 75% своей желаемой физической формы диете. Сосредоточение на здоровом питании, контроле порций и уменьшении потребления углеводов явилось его победной стратегией.

Он понял, что ему нужно внести некоторые изменения в свои пищевые привычки, чтобы добиться желаемых результатов. Наш герой знает, что не нужно полагаться на пищевые добавки, чтобы иметь отличное телосложение.

Важнейшим для него было сосредоточиться на здоровом питании, контролировать размер порций и уменьшать потребление углеводов с возрастом. Благодаря этому он смог поддерживать здоровый вес, чувствовать себя более энергичным и поддерживать свое тело в лучшем виде.

4. Сокращение углеводов

Чем старше ты становишься, тем меньше углеводов и еды тебе нужно в целом.

Приспособив свой рацион к изменяющимся потребностям организма, Энди теперь потребляет небольшие порции углеводов. К примеру, несколько столовых ложек риса или половину батата. Это все, что ему нужно, чтобы должным образом подпитывать организм.

Прислушиваться к своему организму и умеренно принимать пищу стало решающим фактором в поддержании жизнеспособности и здоровья. Вот что действительно важно, а не придерживаться жесткого плана, который может больше не соответствовать твоим изменяющимся потребностям.

5. Тренируйся трижды в неделю

Мышцы – это основа молодости, а крепкий мышечный каркас – основа здоровья.

Энди придерживается сбалансированного режима тренировок. Обычно он тренируется с отягощениями трижды в неделю не более часа. В другие дни он играет с другом в теннис или сквош, и это все.

Он понимает, что чрезмерная нагрузка может привести к травмам или выгоранию, а отсутствие желаемых результатов может неохотить.



Энди понимает, что не стоит тренироваться к истощению / Фото из фейсбука Уилкинсона

Нахождение правильного баланса между физическими упражнениями и восстановлением имеет решающее значение для достижения общих целей в сфере здоровья и фитнеса.

6. Пей много воды

Вода – это первое, во что нужно инвестировать в свое здоровье.

Наш герой пьет много воды. По меньшей мере, три литра ежедневно. Он говорит: "Вы можете наносить на лицо все кремы в мире, но вода – самая важная, когда речь идет о хорошей коже".

Что касается его ежедневного рациона, то Энди придерживается простоты и чистоты:

Завтрак: Хлеб с семенами с лососем, авокадо, яйцом-пашот и семенами чиа, смешанным с фруктами и орехами, запивается водой или иногда кофе.

Хлеб с семенами с лососем, авокадо, яйцом-пашот и семенами чиа, смешанным с фруктами и орехами, запивается водой или иногда кофе. Обед: Постный белок с порцией риса и овощами.

Постный белок с порцией риса и овощами. Ужин: Блюда медленного приготовления, например тушеная курица с овощами и рисом.

Блюда медленного приготовления, например тушеная курица с овощами и рисом. Перекусы: Горстка орехов или фруктов; главное – умеренность.

Горстка орехов или фруктов; главное – умеренность. Сладости: Иногда черный шоколад или профитроль, чтобы достичь правильного баланса.

Энди на собственном примере показал, что сохранять молодость, когда тебе 60 – возможно. Важно в этом случае соблюдать баланс. Заботься об отдыхе, заботься о питании и физической активности. Самое важное, что его секреты можно попытаться использовать.



Позаботься о правильном и сбалансированном рационе / Фото freepik

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Конечно же, во время полномасштабного вторжения сложно избежать стрессов, поддерживать здоровый сон. Но вопрос питания и физической активности ты можешь контролировать. Так что айда уже сегодня становиться лучшей версией себя вчерашнего!

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может служить основанием для установления диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужна установка диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.