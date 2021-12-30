Для людей Землі Сонце – безцінне і незамінне. Без його світла і тепла життя на Землі було б неможливим (ну, більшість життя).

Але в галактичних масштабах все має вже не такий вигляд. У Чумацькому Шляху Сонце – одна звичайна зірка з 200 мільярдів.

Варто знати Як компанії можуть допомогти екології і чому це важливо зробити уже сьогодні

Де ми живемо: розташування Сонця в галактиці

Сонце обертається на відстані у 26 тисяч світлових років від чорної діри Стрілець A* (яка є, як ти знаєш, серцем Чумацького Шляху), десь у середині галактичного диска.

Наша зірка мандрує у всесвіті зі швидкістю 828 тисяч кілометрів на годину.

828 тисяч кілометрів на годину. Тож за 230 мільйонів років робить повний оберт навколо центру галактики.

Тобто, востаннє наша планета була в тому ж місці в галактиці, що й сьогодні, зіркам на нічному небі дивувалися динозаври.



Сонце – одна з 200 мільярдів зірок галактики Чумацький Шлях / Фото NASA

Рукав Оріона

Сонце живе біля краю Рукава Оріона (однієї з двох менших спіральних "рук" галактики).

У 2019 році завдяки Gaia астрономи виявили, що Сонце фактично перебуває у хвилі міжзоряного газу у 9000 світлових років завдовжки та 400 світлових років завширшки.

А над ним – 500 світлових років галактичного диска, і не менше – під ним.

Цікавий факт: планети Сонячної системи не обертаються в площині галактики, а під нахилом у приблизно 63 градуси.

Зауважимо, що. Її офіційним партнером став бренд. Він у співпраці з компанією Spacebit відправлять на супутник Землі техніку, яка збиратиме наукові дані. Для України цей проєкт надзвичайно важливий, адже він дозволить відновити репутацію привілейованої космічної держави на світовій арені, дасть поштовх до розвитку українських комерційних космічних проєктів, а також сприятиме популяризації космічної тематики серед українців.