Але в галактичних масштабах все має вже не такий вигляд. У Чумацькому Шляху Сонце – одна звичайна зірка з 200 мільярдів.

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Де ми живемо: розташування Сонця в галактиці

Сонце обертається на відстані у 26 тисяч світлових років від чорної діри Стрілець A* (яка є, як ти знаєш, серцем Чумацького Шляху), десь у середині галактичного диска.

Наша зірка мандрує у всесвіті зі швидкістю 828 тисяч кілометрів на годину.

828 тисяч кілометрів на годину. Тож за 230 мільйонів років робить повний оберт навколо центру галактики.

Тобто, востаннє наша планета була в тому ж місці в галактиці, що й сьогодні, зіркам на нічному небі дивувалися динозаври.



Сонце – одна з 200 мільярдів зірок галактики Чумацький Шлях / Фото NASA

Рукав Оріона

Сонце живе біля краю Рукава Оріона (однієї з двох менших спіральних "рук" галактики).

У 2019 році завдяки Gaia астрономи виявили, що Сонце фактично перебуває у хвилі міжзоряного газу у 9000 світлових років завдовжки та 400 світлових років завширшки.

А над ним – 500 світлових років галактичного диска, і не менше – під ним.

Цікавий факт: планети Сонячної системи не обертаються в площині галактики, а під нахилом у приблизно 63 градуси.