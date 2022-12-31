Якщо ти думав, що у нашій добірці буде портмоне, то ні! Ми б узагалі рекомендували забути про цей аксесуар. Він не має нічого спільного з успішністю. Бо успішні, а отже багаті чоловіки, не хизуються своїми статками. Тож величезне портмоне, яке тріщить по швах, – точно не те, що тобі потрібно.

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5 аксесуарів, які носять успішні чоловіки після 30

1. Записник

Занотовувати? Так, завжди. Робочі нотатки, власні ідеї, міркування, відчуття. Звичайно ж, ти можеш робити це на смартфоні або іншому пристрої. Але дуже круто бачити чоловіка, котрий витягує записник і від руки записує щось. До слова, це також подобається панянкам.



Ідеальним аксесуаром може стати записник / Фото wirestock

І якщо ти проходитимеш містом з нотатником у руці, то це однозначно приверне до тебе увагу. І тут немає нічого дивного, адже нагадуватимеш якщо не репортера, то страшенно заклопотаного боса.

2. Сонцезахисні окуляри

Якщо ти не знав, то взимку особливо важливо носити сонцезахисні окуляри. Адже сонце в холодну пору року може наробити більше лиха для твоїх очей. Та й відбиваються його промені і від снігу, і від льоду.

Якщо ж говорити про самі окуляри, то потрібно обирати правильну оправу. Простими авіаторами не обійтися. Краще віддати перевагу вінтажній оправі з відтінком розкоші. Наприклад, той же принт черепаховий панцир може бути чудовим варіантом.

У будь-якому випадку не варто забувати приміряти окуляри. Вони мають личити тобі та підкреслювати твою зовнішність.

3. Кашеміровий шарф

Не тільки тому, що він чудовий на дотик. Але й тому, що шарф зробить твій образ розкішним, рішучим і витончено сексуальним. Найкраще, якщо ти вибереш варіант з ребрами. Щоб ти міг поєднувати його як з формальними образами, так і повсякденними. Якщо говорити про колір, то краще віддати перевагу чорному.

4. Ремінь

Хоча ми любимо образи, які можуть обійтися без цього предмета, ми також повинні враховувати, що ремінь – це не лише про підтримку штанів. Це ще й про підкреслення образу. Обери ремінь, який ідеально підійде для тебе.



Ремінь та окуляри також підкреслюють твій стиль / Фото halayalex

Потурбуйся про те, щоб його пряжка привертала до себе увагу, але не надто агресивно. Це дозволить зробити необхідний акцент, але не красти увагу в інших елементів твого образу.

5. Парасоля

Так, чоловіки носять парасолі. У цьому випадку краще віддати перевагу тростині. Вони додають солідності, а ще самі по собі надійніші. Тож не підведуть. Парасоля дозволяє зробити твій образ стриманим і елегантним. Якщо говорити про колір, то ми б рекомендували обирати також чорний варіант.

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Аксесуари – не лише практичні елементи гардероба. Це також про формування твого образу та підкреслення особистості. А ті, про які ми розповіли згори, дозволять тобі почуватися успішним. І, можливо, допоможуть тобі рухатися вгору назустріч своєму успіху.