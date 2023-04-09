Але чи знав ти, що існує кілька форм романів? І вони можуть мати різний ступінь емоційного залучення. Ось лише маленька частинка з них. Думаємо, про деякі із них ти навіть не підозрював.

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1. Емоційний роман

Це коли один із партнерів розвиває глибокий емоційний зв'язок з кимось поза межами стосунків. Це може включати обмін особистою інформацією, довіру один до одного, пошук комфорту та підтримки.

2. Сексуальний зв'язок

Він передбачає, як ти розумієш, фізичну близькість з кимось, хто перебуває у стосунках. Це можуть бути зустрічі на одну ніч або регулярні інтимні рандеву.

3. Кіберроман

Це тип роману, який закручується в мережі. Він може охоплювати флірт, секстинг і сексуальні розмови з кимось. Важливо розуміти, що для деяких пар такий формат спілкування вважається зрадою. Тож варто це обговорити, щоб не зіпсувати ваші стосунки.



Секстинг – частина кіберроману, який може закрутитися / Фото drobotdean

4. Роман з помсти

Це коли один з партнерів зраджує у відповідь на те, що йому зрадили. Або просто для того, щоб помститися своєму партнеру за якусь провину.

5. Серійний роман

Це коли хтось неодноразово вступає у стосунки, часто з кількома партнерами. Це може свідчити про глибшу психологічну проблему або відсутність прихильності до жодних зі стосунків.

6. Криза середнього віку

Роман під час кризи середнього віку – коли людина відчуває потребу переоцінити свій життєвий вибір. Тож вона вдається до інтрижки як до способу втекти від проблем або відчути себе молодшою та жвавішою.



Люди іноді крутять романи, щоб побороти кризу середнього віку / Фото marymarkevich

7. Випадковий роман

Це коли один з партнерів користується ситуацією, щоб завести інтрижку. Це може статися, коли людина перебуває у вразливому стані. Наприклад, коли вона подорожує по роботі, переживає розлучення або має справу з недавнім розривом стосунків.

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Романи бувають різними. Причини початку цих романів – теж. Але є одна спільна річ – свідомий вибір. Крутити роман чи ні, вирішує кожен із нас самостійно. Якщо ти розумієш, якими можуть бути наслідки, то двічі, а то й тричі подумай. Іноді 10-хвилинна розвага може кардинально змінити твоє життя. Й іноді не в кращу сторону.