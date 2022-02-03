На Men 24 ми розповімо, які джинси не варто носити чоловікові після 40 років. Гайда разом з нами перебирати свій гардероб і позбуватися зайвого.

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1. Занадто вузькі джинси

Експерти досі сперечаються, чи варто взагалі носити вузькі джинси. Але вони переконані, що чоловікам за 40 вони точно вже не личать. Якщо ж ти і хочеш мати у своєму гардеробі подібну модель, то потурбуйся про те, щоб вона не була надто тісною.

Натомість краще віддати перевагу прямому крою. У цьому випадку менше ризику помилитися. Ба більше, вони значно універсальніші. Особливої уваги заслуговує той факт, що такі джинси зручно носити протягом цілого дня.



Віддай перевагу джинсам прямого крою / Фото Andrew Neel

2. Дуже рвані джинси

Немає нічого поганого в тому, щоб носити джинси з незначною потертістю або навіть з невеликим розрізом на коліні. Але тобі слід уникати одягу, який нагадує лахміття. Демонстрація оголеного тіла може виглядати вульгарно, дешево та неохайно. Ба більше, такий образ не завжди у тренді.

3. Джинси без прасування

Ти не повіриш, але джинси прасувати також потрібно. Це ключ до того, щоб вони добре сиділи на тобі та зберігали свій зовнішній вигляд. Тож не полінуйся приділити кілька хвилин прасуванню цього елемента гардеробу. Головне – вивчити бірку, щоб виставити правильну температуру. Що ж стосується прасування, то ми рекомендуємо робити це з внутрішньої сторони.



Не лінуйся прасувати свої джинси / Фото Ben White

4. Джинси дуже світлого кольору

Джинси світлого кольору – це дуже повсякденно. Але коли тобі за 40, твій повсякденний стиль має бути трохи більш висококласним і відточеним. Краще віддавати перевагу темнішим джинсам. Вони додають образу вишуканості, елегантності. Ба більше, такий колір значно універсальніший.

5. Джинси, які тобі не підійшли

Занадто довгі, занадто короткі, занадто мішкуваті або занадто вузькі штани ніколи не будуть тобі личити. Важливо, щоб ти віддав перевагу тим джинсам, які ідеально сідають по твоїй фігурі. Це не лише підкреслює твій стиль, а й дозволяє почуватися впевненішим.



Джинси повинні ідеально тобі личити / Фото Farrel Nobel

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Ну що ж, гайда разом з нами перебирати свій гардероб. Гарантуємо, у твоїй шафі знайдеться бодай одна пара джинсів, яку тобі носити категорично не варто.