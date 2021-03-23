И без спойлеров понятно, что мужчина должен тренировать все мышцы равномерно. И для того, чтобы нравиться женщинам, и чтобы нравиться себе. Но какие же мужские мышцы нравятся женщинам больше всего?

Есть такие мужчины, что до полусмерти загоняют себя в спортзале, чтобы впечатлять всех без исключения женщин. На самом деле такого делать нет оснований: женщины смотрят на мужские мышцы иначе, чем инструкторы по фитнесу или реслингу.

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Мы же расскажем сегодня, на какие мышцы надо делать акцент (по материалам сайта AskMen ).

Спина

Спина – она ​​рассказывает о силе и выносливости мужчины.

Простые упражнения – наклоны со штангой, подтягивания широким хватом, наклоны с гантелями.



На мышцы спины и ягодицы, по опросу AskMen, женщины смотрят чаще всего / Фото unsplash

Ягодицы

Ягодицы – показывают уверенность и сексуальность мужчины.

Простые упражнения – приседания, выпады, обратные сгибания.

Плечи

Плечи – сигнализируют женщине о мужской надежности.

Простые упражнения – подтягивания, подъем гантелей на бицепс, жим штанги.



Далее по популярности – плечи и пресс, и на 5 месте – ноги / Фото insplash

Пресс

Пресс – демонстрирует устойчивость и мощь.

Простые упражнения – боковые скручивания и подъемы ног на висе с поворотом.

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И ноги