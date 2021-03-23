Какие мышцы следует тренировать мужчине, чтобы нравиться женщинам
И без спойлеров понятно, что мужчина должен тренировать все мышцы равномерно. И для того, чтобы нравиться женщинам, и чтобы нравиться себе. Но какие же мужские мышцы нравятся женщинам больше всего?
Источник:24 канал
Есть такие мужчины, что до полусмерти загоняют себя в спортзале, чтобы впечатлять всех без исключения женщин. На самом деле такого делать нет оснований: женщины смотрят на мужские мышцы иначе, чем инструкторы по фитнесу или реслингу.
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Мы же расскажем сегодня, на какие мышцы надо делать акцент (по материалам сайта AskMen).
Спина
- Спина – она рассказывает о силе и выносливости мужчины.
- Простые упражнения – наклоны со штангой, подтягивания широким хватом, наклоны с гантелями.
На мышцы спины и ягодицы, по опросу AskMen, женщины смотрят чаще всего / Фото unsplash
Ягодицы
- Ягодицы – показывают уверенность и сексуальность мужчины.
- Простые упражнения – приседания, выпады, обратные сгибания.
Плечи
- Плечи – сигнализируют женщине о мужской надежности.
- Простые упражнения – подтягивания, подъем гантелей на бицепс, жим штанги.
Далее по популярности – плечи и пресс, и на 5 месте – ноги / Фото insplash
Пресс
- Пресс – демонстрирует устойчивость и мощь.
- Простые упражнения – боковые скручивания и подъемы ног на висе с поворотом.
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И ноги
- Ноги – свидетельствуют о быстроте и ловкости мужчины.
- Простые упражнения – приседания, выпады, жим ногами.
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