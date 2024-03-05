Тому дуже важливо справити гарне враження і бути готовим відповісти на всі запитання, які тобі ставлять. Але це не допит, співбесіда більше схожа на розмову, де не тільки інтерв'юер може ставити запитання. Насправді рекомендується, щоб людина, яка сидить з іншого боку (шукач роботи), також підготувала кілька запитань, оскільки вони є ознакою зацікавленості та допитливості, а також можуть допомогти визначити, чи дійсно варто працювати в цій компанії.

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Коли ти ставиш правильні запитання, ти, швидше за все, отримаєш найбільш релевантну інформацію, але це також допоможе тобі справити більш позитивний вплив. Але не варто запитувати все підряд, і Гарвардський університет на своєму сайті Harvard Business Review стверджує, що є певні теми, яких краще не торкатися.

Крісті ДеПол пояснює в статті HBR, що більшість кандидатів або не ставлять запитань, або чекають до кінця співбесіди, щоб поставити їх, і каже, що це помилка і "втрачена можливість виділитися серед інших кандидатів. Дослідження показують, що коли ви ставите запитання, менеджер з персоналу відчуває себе більш зацікавленим і з більшою ймовірністю буде ставитися до вас прихильно, а ви отримуєте більше цінної інформації про вакансію".



Правильно поставлені питання виділять тебе з-поміж інших кандидатів / Фото Drazen Zigic

Питання, які не варто ставити на співбесідах

Друга помилка, якої припускаються кандидати, – це неправильні запитання або заплутані формулювання. Коли питання занадто широке, необдумане або просто неправильно витлумачене, ви можете виглядати неосвіченим, наївним, самовпевненим або навіть лінивим,

– пояснює експерт.

Тож які питання не варто ставити або краще ставити під час співбесіди?

Скільки часу зазвичай потрібно, щоб отримати підвищення?

Це важливе питання, але ставити його не найкраще, оскільки може скластися враження, що ти зацікавлений лише в отриманні кращої роботи, а не в процесах чи тому, як працює компанія.

ДеПол пропонує пораду кар'єрного тренера Кайла Елліота, який каже, що тобі просто потрібно по-іншому сформулювати питання, запитавши про те, як працює компанія з точки зору розвитку співробітників і що вони роблять для цього, що вказує на той факт, що ти не просто шукаєш підвищення зарплати.

Чи подобається вам тут працювати?

Річ у тому, що це питання, на думку стороннього спостерігача, ставить інтерв'юера в незручне становище і може викликати дискомфорт. До того ж є великі шанси спровокувати не дуже чесну відповідь, а все тому, що інтерв'юери повинні виступати в ролі амбасадорів бренду або компанії, і вони не збираються розповідати тобі, що їм не подобається в ній.

Що тобі слід зробити, так це запитати про те, як проходить типовий робочий день у компанії – це питання вказує на те, що ти бачиш себе в цій компанії, що тобі цікаво, як все працює, і ти можеш отримати більш реалістичну відповідь.



Твої питання можуть допомогти отримати роботу / Фото Drazen Zigic

Скільки днів на тиждень ви працюєте в офісі?

Це питання, яке стало популярним у зв'язку з пандемією та роботою з дому, але воно може створити враження, що ти не дуже легко адаптуєшся, не хочеш іти в офіс і не дуже гнучкий. ДеПол каже, що це також може створити враження, що ти виконуєш лише мінімальний обсяг роботи.

Він пропонує поставити запитання на кшталт: "Якому балансу між особистою та віддаленою роботою ви віддаєте перевагу?" Такий підхід покаже, що ти хочеш співпрацювати і відкритий до всього, що тобі пропонують, водночас демонструючи зацікавленість у гнучкості на роботі.

Як часто працівники повинні працювати в неробочий час?

Це ще одне важливе питання, оскільки справді багато робіт передбачають позаробочі заходи або дні, які можуть тривати довше, ніж очікується. Але у Гарварді радить не ставити це питання в такій прямій формі, оскільки це вказує на те, що ти не є тим, хто готовий докладати зусиль і домагатися того, чого хочеться.

Натомість рекомендується запитати про робочу культуру компанії та команду, в якій ти будеш працювати, щоб краще зрозуміти, як вона працює, а також про середовище та робочі навантаження, не саботуючи при цьому себе.

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Не варто ставити ці питання, якщо ти хочеш отримати місце у компанії. Водночас наші поради допоможуть і корисну для себе інформацію дізнатися, і не саботувати самого себе.