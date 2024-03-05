Поэтому очень важно произвести хорошее впечатление и быть готовым ответить на все вопросы, которые тебе задают. Но это не допрос, собеседование больше похоже на разговор, где не только интервьюер может задавать вопросы. На самом деле рекомендуется, чтобы человек, который сидит с другой стороны (соискатель работы), также подготовил несколько вопросов, поскольку они являются признаком заинтересованности и любознательности, а также могут помочь определить, действительно ли стоит работать в этой компании.

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Когда ты задаешь правильные вопросы, ты, скорее всего, получишь наиболее релевантную информацию, но это также поможет тебе оказать более положительное влияние. Но не стоит спрашивать все подряд, и Гарвардский университет на своем сайте Harvard Business Review утверждает, что есть определенные темы, которых лучше не касаться.

Кристи ДеПол объясняет в статье HBR, что большинство кандидатов или не задают вопросов, или ждут до конца собеседования, чтобы задать их, и говорит, что это ошибка и "упущенная возможность выделиться среди других кандидатов. Исследования показывают, что когда вы задаете вопросы, менеджер по персоналу чувствует себя более заинтересованным и с большей вероятностью будет относиться к вам благосклонно, а вы получаете больше ценной информации о вакансии".



Правильно поставленные вопросы выделят тебя среди других кандидатов / Фото Drazen Zigic

Вопросы, которые не стоит ставить на собеседованиях

Вторая ошибка, которую допускают кандидаты, – это неправильные вопросы или запутанные формулировки. Когда вопрос слишком широкий, необдуманный или просто неправильно истолкованный, вы можете выглядеть необразованным, наивным, самоуверенным или даже ленивым,

– объясняет эксперт.

Поэтому какие вопросы не стоит задавать или лучше задавать во время собеседования?

Сколько времени обычно нужно, чтобы получить повышение?

Это важный вопрос, но ставить его не лучше, поскольку может сложиться впечатление, что ты заинтересован только в получении лучшей работы, а не в процессах или том, как работает компания.

ДеПол предлагает совет карьерного тренера Кайла Эллиота, который говорит, что тебе просто нужно по-другому сформулировать вопрос, спросив о том, как работает компания с точки зрения развития сотрудников и что они делают для этого, что указывает на тот факт, что ты не просто ищешь повышение зарплаты.

Нравится ли вам здесь работать?

Дело в том, что этот вопрос, по мнению стороннего наблюдателя, ставит интервьюера в неудобное положение и может вызвать дискомфорт. К тому же есть большие шансы спровоцировать не очень честный ответ, а все потому, что интервьюеры должны выступать в роли амбассадоров бренда или компании, и они не собираются рассказывать тебе, что им не нравится в ней.

Что тебе следует сделать, так это спросить о том, как проходит типичный рабочий день в компании – этот вопрос указывает на то, что ты видишь себя в этой компании, что тебе интересно, как все работает, и ты можешь получить более реалистичный ответ.



Твои вопросы могут помочь получить работу / Фото Drazen Zigic

Сколько дней в неделю вы работаете в офисе?

Этот вопрос, который стал популярным в связи с пандемией и работой из дома, но он может создать впечатление, что ты не очень легко адаптируешься, не хочешь идти в офис и не очень гибкий. ДеПол говорит, что это также может создать впечатление, что ты выполняешь только минимальный объем работы.

Он предлагает задать вопросы вроде: "Какой баланс между личной и удаленной работой вы предпочитаете?" Такой подход покажет, что ты хочешь сотрудничать и открыт ко всему, что тебе предлагают, одновременно демонстрируя заинтересованность в гибкости на работе.

Как часто работники должны работать в нерабочее время?

Это еще один важный вопрос, поскольку действительно много работ предусматривают внерабочие мероприятия или дни, которые могут длиться дольше, чем ожидается. Но в Гарварде советуют не задавать этот вопрос в такой прямой форме, поскольку это указывает на то, что ты не тот, кто готов прилагать усилия и добиваться того, чего хочется.

Вместо этого рекомендуется спросить о рабочей культуре компании и команде, в которой ты будешь работать, чтобы лучше понять, как она работает, а также о среде и рабочих нагрузках, не саботируя при этом себя.

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Не стоит задавать эти вопросы, если ты хочешь получить место в компании. В то же время наши советы помогут и полезную для себя информацию узнать, и не саботировать самого себя.