У стосунках немає нічого гіршого, ніж одноманітний і нудний секс. Тож ми наполегливо рекомендуємо експериментувати, вивчати тіла один одного та дарувати якомога більше насолоди. Цього разу ми розповімо про види сексу, від яких буквально божеволіють більшість панянок.

Секс – важлива складова здорових стосунків, тож ти повинен потурбуватися про те, щоб він нікуди не зникав з твого життя. Men 24 розповідає про 5 видів сексу, які надзвичайно подобаються дівчатам. Бери на озброєння та даруй приємні відчуття своїй коханій!

Візьми на озброєння Подаруй їй задоволення: 5 правил відмінного сексу

1. Секс спросоння

Жінки надзвичайно чарівні, тож милуватися ними ми можемо вічно. А під час сну вони стають ще милішими та привабливішими, тож не дивно, що твій нічний забіг до вбиральні може закінчитися непереборним бажанням зайнятися коханням.

Але тут ми відразу ж мусимо наголосити на тому, що твоя кохана має чудово розуміти, що відбувається. Переконайся, що вона не проти та готова зайнятися сексом. В іншому випадку – поцілуй, закутай в ковдру та йди собі чемно спати.

2. Дикий секс

У кожному з нас сидить якийсь тотемний звір. Якщо твій – милий хом'ячок, то це геть зовсім не означає, що у партнерки теж. Тож не дивуйся, що іноді бувають миттєвості, коли твоя кохана хоче гарячого та пристрасного сексу з елементами розпусти.

Зверни увагу на її вигляд. Якщо вона походжає по квартирі в однісінькому пеньюарі – будь готовий до чогось гарячого. Але і тут не забувай переконатися, чи саме дикого сексу вона хоче. Цілком імовірно, що у неї просто грайливий настрій, не більше.



Дикий секс відрізняється шаленою пристрастю та хтивістю / Фото allure

3. Швидкий секс

Секс не любить поспіху. Ага, так ми й повірили. Іноді бувають такі дикі ситуації, коли хочеться кохатися, але часу не так уже й багато. Наприклад, ви зібралися до друзів на день народження. Вона стоїть перед тобою у розкішній сукні. Ну як тут втримати бажання? Та ніяк, тож можеш натякнути на те, що вона сьогодні особливо зводить тебе з розуму.

Статистика свідчить про те, що швидким сексом пари обожнюють займатися у примірочній у магазині, ліфті і навіть у припаркованому на узбіччі автомобілі. Головне – щоб вас ніхто не застукав за цим пікантним процесом.

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4. Романтичний секс

Кожна панянка обожнює ніжний і романтичний секс. Коли ти набираєш ванну теплою водою, розсипаєш пелюстки троянд і запалюєш свічки. Не зайвою у цьому випадку буде хороша музика. Тож одного чудового та важкого робочого дня влаштуй їй справжній сюрприз. Зовсім не обов'язково натякати усім своїм тілом на сексі. Дай їй спочатку розслабитися та відпочити.

А потім уже можеш попроситися до неї у ванну. Спільний лежання у воді може наштовхнути її на ідею віддатися пристрасті. Усе як у гарних голлівудських фільмах.

5. Секс-марафон

Ще один вид сексу, від якого не відмовиться жодна панянка. Головне – кардинально змінити атмосферу навколо. Поїдьте кудись у Карпати, наприклад. Відпочинок від метушні й емоційне перезавантаження посприяють тому, що ви цілу ніч або будете солодко спати, або віддаватися пристрасті.

Твоя задача полягає в тому, щоб дослухатися до її побажань. Це дозволить не лише подарувати неабияке задоволення, а й отримати. Тож можеш уже планувати собі один з наступних вікендів.



Влаштуйте собі справжній секс-марафон / Фото Alarme

Віддавайся заняттю сексом сповна: відчувай свою партнерку та не соромся запитувати, чого вона хоче в цей момент. Це дозволить дарувати їй насолоду й підтримувати вогник вашої пристрасті.