Ранок – ідеальна пора для заняття сексом. У вас обох хороший настрій, немає стресу, а також ви сповнені сил. Тож ми рекомендуємо виділити зранку трохи часу на цей приємний процес. Аби отримати якомога більше задоволення, використай одну з цих секс-поз.

Секс у душі дозволить не лише прокинутися, а й зарядитися позитивними емоціями на весь робочий день. Ми на Men 24 ділимось підбіркою найкращих секс-поз для заняття коханням у душі, а твоя задача – вибрати ту, яка подобається найбільше.

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Обличчям до обличчя

Кабінка для душу – не те місце, де можна розгулятися. Тож потрібно якомога компактніше розміститися у ній. Наприклад, обличчям до обличчя.

Ти можеш сісти на підлогу, підігнувши під себе ноги. Твоя ж кохана сідає на тебе зверху, оповивши своїми ногами твій поперек, а руками – шию. Гайда до насолод!



Займіться сексом у позиції обличчям до обличчя / Фото vocal

Doggy style (стоячи)

Цей варіант теж оптимальний, адже передбачає заняття сексом там, де не надто багато місця. Ба більше, ризик травматизму тут не високий, що особливо цінно зранку, коли ви ще трохи сонні. Твоя партнерка повинна повернутися до тебе спиною та спертися об стінку в душі. Ти ж примощуєшся позаду неї. Усе просто.

Але перед тим потурбуйся, щоб підлога у душі не була надто слизькою, аби не гепнутися у найбільш невідповідний момент.

Класичний doggy style

Цей варіант можна використовувати, якщо у тебе не душова кабінка, а ванна. Але й тут потрібно бути максимально обережним, аби не стерти коліна в поривах пристрасті.

Постели на дно ванни або кабінки душу рушник. На ньому кохатися буде значно приємніше, та й ноги будуть цілими.

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Ногу догори

Якщо у твоєї партнерки чудова розтяжка – можете використати це під час сексу в душі. Головне – впевненість, що ви не гепнетесь на підлогу через надто слизьку поверхню.

Твоя кохана повинна спертися об стінку. Ти ж береш її за ногу та згинаєш у коліні. Другою рукою притискаєш до себе та приступаєш до заняття коханням.



Ця позиція дозволить дівчині отримати максимум задоволення / Фото adobestock

Дівчина на спині

Якщо простору достатньо – можеш покласти кохану на спину. Тепер вона повинна трішки зігнути ноги та притиснути їх до себе. Ти ж акуратно прилаштовуєшся зверху та дієш за сценарієм.

Не забувай під час сексу в душі використовувати лубрикант на силіконовій основі. Він дозволить вам обом отримувати максимум задоволення від процесу.