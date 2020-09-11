Звичайно ж, коли мова йде про секс, то тут усе доволі індивідуально. Воно й не дивно, адже в кожного свої вподобання у цьому інтимному процесі. Втім, є й щось спільне для всіх без винятку. Саме про ці пункти ми й поговоримо, щоб ти отримав і подарував максимум задоволення під час сексу.

Зараз недостатньо просто вивчити кілька поз для того, аби подарувати партнерці шалене задоволення. Слід підійти до питання сексу ґрунтовніше. Ми на Men 24 пройдемося по п'яти основних правилах хорошого сексу, які потрібно вивчити на пам'ять!

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1. Відчуття сексуальності

Усі ми знаємо, що жінки надзвичайно закомплексовані істоти, тож потрібно буквально засипати їх компліментами у ліжку. Насолоджуйся її вигинами, поїдай поглядом. Це дозволить їй почуватися комфортніше та забути про те, що у спальні не вимкнене світло.

Жінка повинна почуватися бажаною. Тоді вона отримуватиме задоволення від процесу.



Твоя партнерка повинна почуватися сексуальною поруч з тобою / Фото pixabay

2. Вчи теорію

Здавалося б, що тут вчити? А от і ні. Ти повинен розумітися в жіночій анатомії, якщо хочеш подарувати незабутні відчуття своїй партнерці. Це ж стосується активного пошуку точки G. Не потрібно поводитися так, ніби ти проводиш розкопки. Ти ж не хочеш виглядати справжнім невігласом в її очах.

Пройдися трішки по курсу анатомії та запам'ятай бодай частини жіночого тіла. Це вже буде непоганий крок назустріч успіху.

3. Враховуй побажання

Якщо ви недостатньо добре знайомі – слід прислухатися до вподобань та побажань один одного. Це дозволить оминати зони, які викликають роздратування, а також дарувати приємні миті, коли ти натрапляєш на ерогенні ділянки на її тілі.

Води акуратно пальцями по її тілу та дивись, як вона реагує. Це дозволить знаходити ключі до задоволення.



Звертай увагу на реакції її тіла та враховуй побажання / Фото pixabay

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4. Урізноманітнюй сценарій

Якщо ви займаєтесь сексом регулярно – не потрібно щоразу починати його з однієї й тієї ж пози та й узагалі перетворювати на монотонний процес. Ти сюди не розважатися прийшов, затям це.

Пробуй міняти позиції, локації та й узагалі – будь відкритим до експериментів. Повір, вона однозначно оцінить твої старання. Але це не означає, що потрібно тягати її по вбиральнях усіх кав'ярень, які ви разом відвідуєте.



Спробуй зайнятися сексом на підлозі або на кухні / Фото pixabay

5. Прелюдія потрібна завжди

Відсутність прелюдії – справжній смертний гріх чоловіка, який хоче займатися сексом. Затям собі раз і назавжди, що прелюдія має бути перед сексом завжди. Якщо не маєш часу – спробуй розігріти її за допомогою спекотних СМС, поки ти їдеш, до прикладу, з роботи додому.

Хороший і пристрасний секс без прелюдії не дозволить їй отримати максимум задоволення. Тож потурбуйся про те, щоб саме твоя партнерка була розігріта. Ти ж, ми підозрюємо, завжди готовий іти у бій!

Прислухайся до цих порад, аби отримувати й дарувати задоволення під час сексу. Тим паче твоя партнерка оцінить турботу та буде рада кохатися з тобою значно частіше.