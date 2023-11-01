Ведь долгие часы за рабочим столом, плотный график и старение могут отрицательно повлиять на твою физическую форму. Чтобы противостоять последствиям сидящей работы и естественному процессу старения, важно включить простые и эффективные упражнения в распорядок дня. Вот несколько простых упражнений, адаптированных к потребностям офисных мужчин в возрасте 40 лет.

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1. Растяжка за рабочим столом

Включи растяжку в рабочий день. Встань из-за стола и выполни растяжку для шеи, плеч и рук. Мягко наклоняй голову из стороны в сторону, расправляй плечи и вытягивай руки, чтобы растянуть запястье и предплечье.



Делай растяжку во время рабочего дня / Фото Drazen Zigic

2. Приседания

Приседания отлично подходят для укрепления нижней части тела. Встань, поставив ноги на ширине бедер, и опускай тело, сгибая колени, держа спину прямо. Сделай 2 – 3 подхода по 10 – 15 приседаний.

3. Выпады

Выпады помогают улучшить силу ног и баланс. Сделай шаг вперед одной ногой, опуская тело до тех пор, пока оба колена не согнутся под углом 90 градусов. Чередуй ноги и сделай 2 – 3 подхода по 10 – 12 выпадов на каждую ногу.

4. Отжимание

Отжимание – прекрасное упражнение для верхней части тела. Ты можешь модифицировать его, отжимаясь от стены или стола, если обычные отжимания вызывают затруднения. Сделай 2 – 3 подхода по 8 – 12 повторений.

5. Планка

Планка укрепляет основные мышцы и помогает улучшить осанку. Удерживай положение планки от 30 секунд до минуты, постепенно увеличивая время, когда ты станешь сильнее.



Можешь также выполнять планку / Фото SenivPetro

6. Перерывы на прогулку

Запланируй короткие прогулки в течение рабочего дня. Даже 10 – 15-минутная прогулка поможет улучшить кровообращение, снизить стресс и освежить ум.

7. Аэробные упражнения

В нерабочие дни занимайся аэробными упражнениями, такими как бег трусцой, езда на велосипеде или плавание. Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы старайся уделять не менее 150 минут аэробным упражнениям умеренной интенсивности в неделю.

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Заботься о своей физической активности, чтобы поддерживать тело в тонусе. Работай над собой, а не только над своей карьерой. И будет тебе счастье.

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