Ведь долгие часы за рабочим столом, плотный график и старение могут отрицательно повлиять на твою физическую форму. Чтобы противостоять последствиям сидящей работы и естественному процессу старения, важно включить простые и эффективные упражнения в распорядок дня. Вот несколько простых упражнений, адаптированных к потребностям офисных мужчин в возрасте 40 лет.
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1. Растяжка за рабочим столом
Включи растяжку в рабочий день. Встань из-за стола и выполни растяжку для шеи, плеч и рук. Мягко наклоняй голову из стороны в сторону, расправляй плечи и вытягивай руки, чтобы растянуть запястье и предплечье.
Делай растяжку во время рабочего дня / Фото Drazen Zigic
2. Приседания
Приседания отлично подходят для укрепления нижней части тела. Встань, поставив ноги на ширине бедер, и опускай тело, сгибая колени, держа спину прямо. Сделай 2 – 3 подхода по 10 – 15 приседаний.
3. Выпады
Выпады помогают улучшить силу ног и баланс. Сделай шаг вперед одной ногой, опуская тело до тех пор, пока оба колена не согнутся под углом 90 градусов. Чередуй ноги и сделай 2 – 3 подхода по 10 – 12 выпадов на каждую ногу.
4. Отжимание
Отжимание – прекрасное упражнение для верхней части тела. Ты можешь модифицировать его, отжимаясь от стены или стола, если обычные отжимания вызывают затруднения. Сделай 2 – 3 подхода по 8 – 12 повторений.
5. Планка
Планка укрепляет основные мышцы и помогает улучшить осанку. Удерживай положение планки от 30 секунд до минуты, постепенно увеличивая время, когда ты станешь сильнее.
Можешь также выполнять планку / Фото SenivPetro
6. Перерывы на прогулку
Запланируй короткие прогулки в течение рабочего дня. Даже 10 – 15-минутная прогулка поможет улучшить кровообращение, снизить стресс и освежить ум.
7. Аэробные упражнения
В нерабочие дни занимайся аэробными упражнениями, такими как бег трусцой, езда на велосипеде или плавание. Для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы старайся уделять не менее 150 минут аэробным упражнениям умеренной интенсивности в неделю.
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Заботься о своей физической активности, чтобы поддерживать тело в тонусе. Работай над собой, а не только над своей карьерой. И будет тебе счастье.