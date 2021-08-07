Чи дійсно колір впливає? І якщо так – то який з кольорів, скажімо так, ефективніший?

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Колір стін і секс – чи є зв'язок

На це питання спробували відповісти на порталі Littlewoods.com, організувавши опитування серед своїх відвідувачів.

Опитаних було понад 2000, тож результати можна вважати якщо не репрезентативними, то точно показовими.

Відповідь на питання "чи є" – однозначна: зв'язок є.

У який колір пофарбовані "найсексуальніші" спальні

Найчастіше секс відбувається у спальнях, стіни яких пофарбовані у фіолетовий колір та його відтінки. Мовою цифр, у фіолетових спальнях упродовж тижня фіксували 3,5 статевого акту.

У червоних спальнях (хоч цей колір у багатьох і асоціюється з кров'ю) секс бував також часто – 3,18 раза на тиждень.

Ну і замикає трійку кольорових лідерів пан блакитний (3,14 сексуального контакту на тиждень).



Обирай уважно – частота сексу дещо залежить навіть від кольору стін / Фото unsplash

Утім, недалеко втекли рожеві спальні (3,02) і чорні (2,99). Якщо ж тобі все ще цікаво, то наступна п'ятірка така: синій (2,76), жовтий (2,43), помаранчевий (2,36), коричневий (2,10) і білий (2,02).

Найгірша ж ситуація з сексом у спальнях бежевих відтінків (1,97) і чомусь зелених (1,89). Мабуть, вони надто заспокійливі. Ну і головним невдахою став з показником в 1,8 раза колір, про 50 відтінків якого ми багато чули. Так, так, саме сірий.

Так що маєш нагоду задуматися, якого кольору шпалери планувати у свою майбутню спальню ;)

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