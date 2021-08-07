Чи дійсно колір впливає? І якщо так – то який з кольорів, скажімо так, ефективніший?

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Колір стін і секс – чи є зв'язок

На це питання спробували відповісти на порталі Littlewoods.com, організувавши опитування серед своїх відвідувачів.

  • Опитаних було понад 2000, тож результати можна вважати якщо не репрезентативними, то точно показовими.

Відповідь на питання "чи є" – однозначна: зв'язок є.

У який колір пофарбовані "найсексуальніші" спальні

Найчастіше секс відбувається у спальнях, стіни яких пофарбовані у фіолетовий колір та його відтінки. Мовою цифр, у фіолетових спальнях упродовж тижня фіксували 3,5 статевого акту.

  • У червоних спальнях (хоч цей колір у багатьох і асоціюється з кров'ю) секс бував також часто – 3,18 раза на тиждень.
  • Ну і замикає трійку кольорових лідерів пан блакитний (3,14 сексуального контакту на тиждень).

Секс стіни
Обирай уважно – частота сексу дещо залежить навіть від кольору стін / Фото unsplash

Утім, недалеко втекли рожеві спальні (3,02) і чорні (2,99). Якщо ж тобі все ще цікаво, то наступна п'ятірка така: синій (2,76), жовтий (2,43), помаранчевий (2,36), коричневий (2,10) і білий (2,02).

Так що маєш нагоду задуматися, якого кольору шпалери планувати у свою майбутню спальню ;)

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