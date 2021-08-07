Действительно ли цвет влияет? И если да – то какой из цветов, скажем так, более эффективный?

Стоит знать Территория свободы: что купить родным и друзьям в Duty Free

Цвет стен и секс – есть ли связь

На этот вопрос попытались ответить на портале Littlewoods.com, организовав опрос среди своих посетителей.

Опрошенных было более 2000 , так что результаты можно считать если не репрезентативными, то точно показательными.

Ответ на вопрос "есть ли" – однозначный : связь есть.

В какой цвет окрашены самые "сексуальные" спальные

Чаще всего секс происходит в спальнях, стены которых окрашены в фиолетовый цвет и его оттенки. На языке цифр, в фиолетовых спальнях в течение недели фиксировали 3,5 полового акта.

В красных спальнях (хотя этот цвет у многих и ассоциируется с кровью) секс бывал также часто – 3,18 раза в неделю.

Ну и замыкает тройку цветных лидеров господин голубой (3,14 сексуального контакта в неделю).



Выбирай внимательно – частота секса немного зависит даже от цвета стен / Фото unsplash

Впрочем, недалеко ушли розовые спальни (3,02) и черные (2,99). Если тебе все еще интересно, то следующая пятерка такова: синий (2,76), желтый (2,43), оранжевый (2,36), коричневый (2,10) и белый (2,02).

Самая плохая же ситуация с сексом в спальнях бежевых оттенков (1,97) и почему-то зеленых (1,89). Видимо, они слишком успокаивающие. Ну и главным неудачником стал с показателем в 1,8 раза цвет, о 50 оттенков которого мы много слышали. Да, да, именно серый.

Так что имеешь возможность задуматься, какого цвета обои планировать в свою будущую спальню ;)