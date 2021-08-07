Действительно ли цвет влияет? И если да – то какой из цветов, скажем так, более эффективный?
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Цвет стен и секс – есть ли связь
На этот вопрос попытались ответить на портале Littlewoods.com, организовав опрос среди своих посетителей.
- Опрошенных было более 2000, так что результаты можно считать если не репрезентативными, то точно показательными.
Ответ на вопрос "есть ли" – однозначный: связь есть.
В какой цвет окрашены самые "сексуальные" спальные
Чаще всего секс происходит в спальнях, стены которых окрашены в фиолетовый цвет и его оттенки. На языке цифр, в фиолетовых спальнях в течение недели фиксировали 3,5 полового акта.
- В красных спальнях (хотя этот цвет у многих и ассоциируется с кровью) секс бывал также часто – 3,18 раза в неделю.
- Ну и замыкает тройку цветных лидеров господин голубой (3,14 сексуального контакта в неделю).
Выбирай внимательно – частота секса немного зависит даже от цвета стен / Фото unsplash
Впрочем, недалеко ушли розовые спальни (3,02) и черные (2,99). Если тебе все еще интересно, то следующая пятерка такова: синий (2,76), желтый (2,43), оранжевый (2,36), коричневый (2,10) и белый (2,02).
Так что имеешь возможность задуматься, какого цвета обои планировать в свою будущую спальню ;)
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