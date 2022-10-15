Що ж, ми на Men 24 маємо відповідь – а вона геть не така, на яку можна було б очікувати. Зараз ти дізнаєшся, які країни споживають найбільше алкоголю на душу населення.

Також цікаво Вдячні українським Героям: Nemiroff передав першу частину допомоги на реабілітацію

Скільки у середньому споживає людина алкоголю на рік

Майже у кожній країні є певні традиції споживання алкоголю. Чи то мовиться про келих вина під час обіду, чи про аперитив перед вечерею, чи, скажімо, про цілий Октоберфест. Нічого дивного, адже алкоголь – частина світової культури, так само як музика чи кухня.

У 2018 році виміряли в літрах споживання чистого алкоголю (щоб уникнути розбіжностей між пивом, вином і міцними напоями) по світу загалом і різних країнах зокрема.

6,18 літра – це середній глобальний показник на людину на рік (далі, зазначаючи цифру в літрах, матимемо на увазі саме це визначення).

Але цікаво, в яких країнах показники виявилися топовими?



Споживання алкоголю на людину у 2018 році / Інфографіка Our World In Data

Чільна десятка країн, де алкогольні напої полюбляють найдужче

1 місце: Сейшельські острови – 20,5 літра. Беззаперечний лідер – райський архіпелаг в Індійському океані з населенням менш як 100 тисяч людей. Там витрачають чверть сімейного доходу на напої.

Беззаперечний лідер – райський архіпелаг в Індійському океані з населенням менш як 100 тисяч людей. Там витрачають чверть сімейного доходу на напої. 2 місце: Уганда – 15,09 літра. Пиво і вино у цій східноафриканській державі надзвичайно популярні. А після пандемії попит узагалі шалено зріс.

Пиво і вино у цій східноафриканській державі надзвичайно популярні. А після пандемії попит узагалі шалено зріс. 3 місце: Чехія – 14,45 літра. І мовиться не про туристів! Самі чехи цінують пивну сцену країни й традиційну наливку Hladinka.

І мовиться не про туристів! Самі чехи цінують пивну сцену країни й традиційну наливку Hladinka. 4 місце: Литва – 13,22 літра. Що цікаво, Литва має один із найнижчих показників денного споживання в ЄС, але один із найвищих – місячного. Щодо алкоголю, можна сказати, довго запрягають, але швидко їдуть.

Що цікаво, Литва має один із найнижчих показників денного споживання в ЄС, але один із найвищих – місячного. Щодо алкоголю, можна сказати, довго запрягають, але швидко їдуть. 5 місце: Люксембург – 12,94 літра. Ця маленька країна має неабиякий смак до вина! Тим більше – там багато туристів, а алкоголь дозволено вживати з 16 років.



Алкоголь – частина світової культури, так само як музика чи кухня / Фото unsplash

6 місце: Німеччина – 12,91 літра. Любов німців до пива загальновідома, а власна назва Октоберфест стала словом, яким позначають мало не будь-який хмільний фест. Утім, ігристе вино у Німеччині також дуже популярне.

Любов німців до пива загальновідома, а власна назва Октоберфест стала словом, яким позначають мало не будь-який хмільний фест. Утім, ігристе вино у Німеччині також дуже популярне. 7 місце: Ірландія – 12,88 літра. Ірландцям, безумовно, дуже подобаються їхній рідний стаут (пиво) ​​і оригінальне віскі.

Ірландцям, безумовно, дуже подобаються їхній рідний стаут (пиво) ​​і оригінальне віскі. 8 місце: Латвія – 12,77 літра. Друга країна Балтії у цьому списку. Там популярна горілка Stoli, а також Латвія – один із найцінніших ринків віскі у світі.

Друга країна Балтії у цьому списку. Там популярна горілка Stoli, а також Латвія – один із найцінніших ринків віскі у світі. 9 місце: Іспанія – 12,72 літра. Хто не чув про сангрію, естрелу чи ріоху? А ще Іспанія є одним із найбільших виробників вина (поступається тільки Італії) і пива у світі.

Хто не чув про сангрію, естрелу чи ріоху? А ще Іспанія є одним із найбільших виробників вина (поступається тільки Італії) і пива у світі. 10 місце: Болгарія – 12,65 літра. Мастика, ракія, фруктовий бренді та багато іншого. Болгарські напої, можливо, не найвідоміші у світі, але на них є добрий внутрішній попит.

Тебе, мабуть, цікавить, де в цьому списку Україна? Наш показник – 8,32 літра, а місце в списку – 64. Золота серединка! Що й не дивно, адже українці споконвіку традиційно надають перевагу не кількості, я якості спожитого. І не тільки споживають власний алкоголь, а й популяризують його у світі. От як, скажімо, бренд Nemiroff, який цьогоріч викликав ажіотаж на міжнародній виставці у Каннах.