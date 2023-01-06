Умение определить свои вредные привычки и избавиться от них – бесценно. Men 24 пройдется десятью, которым однозначно не место в твоей жизни. Попробуй их искоренить, и ты увидишь изменения, которые будут вдохновлять расти и развиваться с новыми силами.

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10 привычек, от которых следует избавиться

1. Плохая личная гигиена

Забываешь с утра почистить зубы? Откладываешь поход в душ на утро, потому что вечером очень устал после работы? Рекомендуем от этих привычек отказываться. Все это может не только отрицательно влиять на твой внешний вид, но и самочувствие. Да и вообще, нельзя быть неряхой.



Уделяй достаточно внимания личной гигиене / Фото garetsvisual

Выдели те несчастные 5 минут, чтобы без спешки уделить внимание своему лицу. Не ленись тратить всего 4 минуты, чтобы ухаживать за полостью рта. Все эти маленькие мелочи влияют как на тебя извне, так и изнутри.

2. Не удерживаешь свое пространство в чистоте

Ты можешь сколько угодно рассказывать о творческом хаосе, но все эти сказочки оставь кому-то другому. Порядок – то, что тебе нужно. Так ты сможешь лучше понимать, что и где лежит. Твои глаза не будут отвлекаться на что-нибудь лишнее на рабочем месте. Всё просто и понятно. Убираем все лишнее и не забываем о чистоте как дома, так и на рабочем месте в офисе.

3. Пренебрегаешь своим психическим здоровьем

Это не менее важно, беспокоиться о собственном ментальном здоровье. Следует понимать, что от него зависит твоя жизнь, успех, счастливое будущее. Если же ты будешь пренебрегать, то очень быстро можешь стать жертвой того же выгорания. Поверь, оно хорошенько выбрасывает из колеи.

4. Тратишь время на телефон

Мы много внимания уделяем смартфонам. И это вроде бы и не очень плохо. Но здесь нужно понимать, на что ты тратишь свое время. Если в телефоне ты выполняешь рабочие задачи, читаешь новости, книги или поглощаешь другой информационный контент, это прекрасно. Если ты просто взял телефон в руки, чтобы проверить письма, и залип буквально на несколько часов, то этой привычки точно нужно избавляться.



Проверь, эффективно ли ты используешь телефон / Фото lookstudio

5. Ты – асоциальный

Это тоже не слишком положительная привычка. Хотя потому, что тебе все равно придется общаться с людьми. В общественном транспорте, на работе, в магазинах. Так что нельзя быть нелюдимым. Не нужно сразу же агрессировать, когда кто-нибудь к тебе обращается. Будь взаимовежливым и не забывай улыбаться. Тебе подходит!

6. Потребляешь пищевой мусор

Все эти чипсы, сухарики, сладкие воды. Все это очень негативно влияет на твое здоровье. Ты можешь чувствовать себя вялым. У тебя может резко ухудшаться настроение. И во всем этом виноваты будут также пищевые привычки. Поэтому мы рекомендовали бы просмотреть свой рацион. Добавить к нему больше зелени. Следить за соблюдением баланса между потреблением белков, жиров и углеводов. И будет тебе счастье.

7. Ты не тренируешься регулярно

Это еще один момент, на который следует обратить внимание. Регулярная физическая активность позволяет тебе поддерживать свое тело в тонусе. Кроме того, это отличный способ избавиться от стресса. Да и вообще любые активности позволяют тебе быть бодрым, сохранять хорошее самочувствие.



Регулярно тренируйся, чтобы твое тело было в форме / Фото wayhomestudio

8. Ты не уважаешь женщин

К сожалению, мы все еще наблюдаем такие случаи. И это ужасно. Следует раз и навсегда запомнить, что права и возможности женщин в обществе должны быть такими же, как и у тебя. Так что забудь все эти позорные изречения о "месте на кухне" и так далее. Это недопустимо. Для лучшего понимания ситуации рекомендуем к прочтению книгу "Невидимые женщины". Она продемонстрирует тебе, с какой вопиющей несправедливостью сталкиваются женщины только за последние 100 лет.

9. Отсутствие амбиций

Ты не можешь просто плыть по течению. Тебе нужно взять весла и ускорить свое движение. Ты должен найти себе цель и пытаться ее достичь. В противном случае ты просто обречен на скучную потребительскую жизнь. Или это то, о чем ты мечтаешь?

10. Быть финансово безответственным

С финансовой грамотностью у многих людей есть серьезные проблемы. И мы рекомендуем избавляться от этого. Сформуй наконец собственный бюджет. Научись правильно и грамотно тратить свои деньги. Откладывай часть прибыли. А также не забывай искать источники дополнительного получения средств. Размышляй не только сегодняшним днем. Тебе следует также позаботиться о том, будешь ли ты обеспечен, например, через 5 лет.

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Не все привычки, которые мы упомянули выше, очень негативно влияют на твою жизнь. Но если их избавиться, то она однозначно станет лучше, ярче, здоровее и успешнее. Попробуй, тебе понравится.