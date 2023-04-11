Загалом 6 ідей у сфері космічних технологій на ранніх стадіях отримали фінансування від програми NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC). Вона спрямована на заохочення розвитку футуристичних концепцій, що можуть зробити революцію в космічних польотах і дослідженнях.

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Яким можуть люди зробити Місяць у недалекому майбутньому

Кожен з цих проєктів отримував стартовий капітал у минулі роки. Тепер вони мають другий раунд фінансування – до 600 000 доларів США на два роки роботи.

Одним із грантоотримувачів у 2023 є FarView – низькочастотна радіотелескопічна решітка, яку збудують на дальньому боці Місяця з використанням місячного реголіту. Особливе розташування захистить обсерваторію від атмосферних і радіоперешкод із Землі. Команда FarView вже встановила, що обсерваторія зможе вивчати таємничі космічні темні віки.

Інший грантоотримувач – PI, Planetary Defense. Він прагне захистити нашу планету від астероїдів та інших потенційних зіткнень. Зараз основним методом захисту є передача імпульсу для зміни траєкторії зіткнення, як це показала місія NASA DART у вересні 2022. А от новий проєкт досліджує інший метод: подрібнення загрози на шматочки, які згорять в атмосфері Землі. Це планують робити за допомогою "масиву невеликих гіпершвидкісних кінетичних проникаючих елементів".



Яким може стати Місяць / Ілюстрація NASA

Ці проєкти можуть здатися дещо притягнутими за вуха, а проте вони, за задумом, покликані кинути виклик загальноприйнятим уявленням – в цьому і полягає суть програми NIAC.

Історія NASA – це історія подолання бар'єрів і трансформації технологій для підтримки наших місій і на благо всього людства,

– пояснив адміністратор NASA Білл Нельсон.

А відібрані для NIAC концепції "допоможуть дослідникам впроваджувати нові технології, які можуть зробити революцію в дослідженні небес і поліпшити повсякденне життя на Землі".

Ось повний список ідей для NIAC 2023

Квантовий рідбергівський радар для дослідження поверхні, топографії та рослинності. Автор – Лабораторія реактивного руху NASA в Південній Каліфорнії.

Безшумний твердотільний двигун для сучасних літальних апаратів. Автор – Массачусетський технологічний інститут в Кембриджі.

PI – Планетарна оборона. Автор – Каліфорнійський університет, Санта-Барбара.

Місія Nyx для спостереження Всесвіту з далекого космосу завдяки EmberCore, радіоізотопній електрорушійній системі високої питомої потужності. Автор – Корпорація надбезпечної ядерної енергетики в Сіетлі.

Обсерваторія FarView – велика й виготовлена на місці радіоакустична решітка для дальнього боку Місяця. Автор – Lunar Resources, Inc. у Г'юстоні.

Довідка. Програма NIAC фінансується Управлінням космічних технологічних місій NASA, а розпочала роботу у 2011.