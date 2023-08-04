Ответ – да, и даже если мы хотели бы, чтобы он состоял из наших любимых хлопьев или хорошего намазанного маслом круассана, реальность несколько иная. Но гораздо питательнее, сытнее и, если все сделать правильно, гораздо вкуснее.

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В завтраке должно быть три ингредиента

Тысячи видео с рецептами здоровой пищи заполонили инстаграм, и ты можешь ассоциировать здоровое питание со странными названиями ингредиентов или несколько сложным приготовлением. Но, как утверждают в Гарварде, это совсем не обязательно должно быть так. Идеальный, сбалансированный, здоровый завтрак состоит из трех ингредиентов: нежирного белка, цельнозерновых злаков и фруктов.

В принципе, эти три ингредиента являются основными элементами, которых никогда не должно не хватать. Хотя, по словам доктора Моник Телло, сотрудника медицинского журнала университета, мы также должны добавлять полезные жиры. Цель состоит в том, чтобы завтрак снабдил нас энергией, необходимой сейчас, а также на следующие часы.

Овсянка – идеальный вариант, поскольку это углевод, медленно усваивается и дольше питает мышцы.

медленно усваивается и дольше питает мышцы. Белок помогает поддерживать чувство сытости.

помогает поддерживать чувство сытости. Что касается фруктов, то они содержат натуральные сахара и витамины, а также дополнительную клетчатку.

Что это значит на практике

Ты можешь, например, приготовить смесь из овсянки, йогурта, фруктов и арахисового масла. Лучше всего приготовить ее с вечера и оставить на ночь в холодильнике, чтобы утром она была свежая и кремовая. Если у тебя есть немного больше времени, ты можешь приготовить яичницу с тостом из цельнозерновой муки и добавить кусочек фрукта.



Позаботься, чтобы твой завтрак был сбалансированным / Фото Drazen Zigic

Можно попробовать приготовить овсяный бисквит, готовящийся за 5 минут. Все, что тебе нужно – это банан, горсть овсяных хлопьев (в зависимости от вкуса, чем больше, тем твердее), яйцо, щепотка корицы и мускатного ореха. Смешай все вместе и положи в миску, пригодную для использования в микроволновке. Через несколько минут в волновке все будет готово!

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Теперь, когда у тебя есть эти три ключа, выбирай свои любимые комбинации и завтракай, как чемпион, каждое утро. Ты увидишь, что, вернувшись домой с работы, ты не будешь столь голоден.

Важно! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может являться основой для установления диагноза или медицинских выводов. Публикации на сайте основаны на последних актуальных и научно обоснованных исследованиях. Но если Тебе нужна установка диагноза или медицинская консультация, обязательно обратись к врачу.