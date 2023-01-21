Раніше жінкам страшенно подобалися погані хлопці. Але зараз усе змінилося. Вони віддають перевагу надійним і стійким чоловікам. Тим, на кого можна спертися у непрості часи. А ще є типажі чоловіків, від яких жінкам рекомендують триматися якомога далі. Про них – розповідаємо далі.

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1. Егоїст

Якщо ти той, хто піклується лише про себе та проявляє до своєї партнерки мало інтересу, то не дивуйся, що залишишся самотнім. З такими чоловіками жінкам не рекомендують мати справи. Навіть якщо ти найкращий чоловік на світі. А все тому, що твоє завищене его буквально тиснутиме на неї та псуватиме можливі стосунки.



Твоя самозакоханість може все зіпсувати / Фото kues

2. Брехун

На таких чоловіків неможливо покластися. Якщо ти надто багато брешеш, то це вкрай негативно вплине як на твоє життя, так і на твої майбутні стосунки. Не давай обіцянок, яких не зможеш дотриматися. Та й погодься, ти ж теж не любиш брехню, чи не так?

3. Гравець

Такий тип чоловіків вважає стосунки або зустрічання грою. Для них нова панянка – новий рівень. Й оскільки це лише гра, то ні про які знайомства з рідними та друзями вона може навіть не мріяти. І це точно її відштовхне. Якщо ти просто не готовий до серйозних стосунків, то так і скажи. Будь чесним, якщо тебе просто цікавить секс на одну ніч.

4. Хлопець, який затягує час

Це ще одна категорія, яка не подобається жінкам. Такі парубки не пишуть першими. А якщо і пишуть, то тоді, коли це вже нікому не потрібно. Те ж стосується реакції на повідомлення від панянок. Ти змушуєш їх чекати надто довго. Не змушуй її нервувати. Інакше нічого не вийде.



Не зволікай з відповідями на її повідомлення / Фото freepik.diller

5. Фанат контролю

Якщо ти схильний розповідати дівчині, у що вдягнутися, з ким гуляти та що робити, то від тебе дуже швидко втечуть. Твоя поведінка максимально токсична і може негативно вплинути на потенційні стосунки. Маніпуляція кимось – дуже погана ідея. Не роби так. І якщо ти виявив за собою такий патерн поведінки, то рекомендуємо його позбутися.

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Такі чоловіки не подобаються жінкам. Тож ми рекомендуємо працювати над собою. Зроби все можливе для того, щоб їй поруч з тобою було затишно, безпечно та добре.