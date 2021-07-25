Дослідження показало, що багата на білки їжа, спожита у правильний час, покращувала здоров’я та сприяла росту скелетних м’язів. Водночас науковці обережно зазначають, що біологічний годинник кожної людини може відрізнятися.

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Про дослідження

Свій експеримент науковці з Університету Васеда провели у 3 етапи.

Перший етап

На цьому кроці вчені зосередилися на мишах, яких двічі на день годували їжею з різним вмістом білка. Команда виявила, що споживання протеїну вранці легше індукує зростання скелетних м'язів, ніж той, що спожитий вночі.

Ще більш цікавим стало те, що швидкість росту м'язів була на 17% вищою у мишей, які отримували на сніданок 8,5% білка, в порівнянні з гризунами, які їли на обід 11,5% білка.

Другий етап

Свій експеримент науковці продовжили на мишах, позбавлених гену, що регулює циркадні ритми. Цього разу вони не виявили різниці в рості скелетних м'язів між сніданком та вечерею. Це підтвердило вплив біологічного годинника організму на метаболізм білка.

Третій етап

У завершальній частині дослідження взяли участь 60 людей, яких відібрали в ході опитування про харчування. Половина когорти зазвичай споживала велику частину білка за вечерею, в той час як інша – за сніданком.

Ті, що їли більше білків вранці, показали вищу масу скелетних м'язів і краще впоралися з тестом на силу захоплення.

На цей час дані свідчать про те, що під час вечері слід споживати менше білка, а під час ранкового прийому їжі – більше,

– резюмують вчені.

Водночас вони додають, що частина експерименту з людьми не є закінченою і потребує додаткових досліджень.