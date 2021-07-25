Исследование показало, что богатая белками пища, потребляемая в правильное время, улучшала здоровье и способствовала росту скелетных мышц. В то же время ученые осторожно отмечают, что биологические часы каждого человека могут отличаться.

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Об исследовании

Свой эксперимент ученые из Университета Васэда провели в 3 этапа.

Первый этап

На этом этапе ученые сосредоточились на мышах, которых дважды в день кормили пищей с различным содержанием белка. Команда обнаружила, что потребление протеина утром легче индуцирует рост скелетных мышц, чем протеин, который употребляли ночью.

Еще более интересным стало то, что скорость роста мышц была на 17% выше у мышей, получавших на завтрак 8,5% белка, по сравнению с грызунами, которые ели на обед 11,5% белка.

Второй этап

Свой эксперимент ученые продолжили на мышах, лишенных гена, который регулирует циркадные ритмы. На этот раз они не обнаружили разницы в росте скелетных мышц между завтраком и ужином. Это подтвердило влияние биологических часов организма на метаболизм белка.

Третий этап

В заключительной части исследования приняли участие 60 человек, которых отобрали в ходе опроса о питании. Половина из них обычно потребляла большую часть белка во время ужина, в то время как другая – во время завтрака.

Те, которые ели больше белков утром, показали более высокую массу скелетных мышц и лучше справились с тестом на силу захвата.

В настоящее время данные свидетельствуют о том, что во время ужина следует потреблять меньше белка, а во время утреннего приема пищи – больше,

– резюмируют ученые.

В то же время они добавляют, что часть эксперимента с людьми не является законченной и требует дополнительных исследований.