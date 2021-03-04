Який годинник носив Джона Гілл у фільмі "Вовк з Уолл-стріт": чого це нас навчило

Чи пам'ятаєш ти персонажа Джона Гілла з "Вовка з Уолл-стріт"? Якщо це питання викликає у тебе трепет, то так. Джона Гілл грає Донні Азоффа, найкращого друга Джордана Белфорта (Леонардо Ді Капріо). І хоч його складно назвати красенем, є те, що привертає увагу глядачів. Це наручний годинник, який носив він. Розповідаємо, чому він настільки популярний.

Азофф може бути людиною, якою ніхто не хоче бути більшу частину часу, але є один аспект, який багато хто з нас захоче мати. І мовиться про годинник, який він носить на зап'ясті. Головний герой, Белфорт, носить годинник Tag Heuer Professional 1000, але він мало кого цікавить.

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От в Аззофа на зап'ясті красується Rolex. Під час зйомок Джона Гілл носив не що інше, як Rolex Daytona Cosmograph. Зокрема, модель з чорним циферблатом і референсом 16528. Флагманська модель для любителів годинників, Rolex Daytona може вважатися першим Rolex, який зробив годинники виробника предметом колекціонування.



Джона Гілл носив у фільмі "Вовк з Уолл-стріт" годинник Rolex Daytona Cosmograph / Фото GQ

Rolex Daytona Cosmograph завжди був тим годинником, який особливо цінувався колекціонерами. У 80-х і 90-х можна було очікувати, що його можна буде дістати приблизно за 3 тисячі доларів. Зараз ціна на вторинному ринку може легко досягати 30 – 40 тисяч доларів.

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Джордан Белфорт навчив нас, як переконати людей інвестувати у фондовий ринок. Але, безумовно, Джонні Азофф дає нам кращу інвестиційну пораду: вкласти гроші в іміджеві речі, які через 10 – 20 років коштуватимуть у 10 разів більше.

Дивися трейлер фільму "Вовк з Уолл-стріт":

Зауважимо, що цю модель Rolex носили Майкл Джордан і Jay-Z. Також Джона Гілл, коли він грав примхливого Донні Азоффа. Крім того, коли ти наступного разу дивитимешся фільм і знамениту сцену біля басейну, уважно придивися його зап'ястя.

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