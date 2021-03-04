Какие часы носил Джона Хилл в фильме "Волк с Уолл-стрит": чего это нас научило
Помнишь ли ты персонажа Джона Хилла с "Вовка с Уолл-стрит"? Если этот вопрос вызывает у тебя трепет, то да. Джона Хилл играет Донни Азоффа, лучшего друга Джордана Белфорта (Леонардо Ди Каприо). И хотя его сложно назвать красавцем, есть то, что привлекает внимание зрителей. Это наручные часы, которые носил он. Рассказываем, почему они настолько популярны.
Источник:GQ
Азофф может быть человеком, которым никто не хочет быть большую часть времени, но есть один аспект, какой многие из нас захочет иметь. И говорится о часах, которые он носит на запястье. Главный герой, Белфорт, носит часы Tag Heuer Professional 1000, но они мало кого интересуют.
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Вот в Аззофа на запястье красуется Rolex. Во время съемок Джона Хилл носил не что иное, как Rolex Daytona Cosmograph. В частности, модель с черным циферблатом и референсом 16528. Флагманская модель для любителей часов, Rolex Daytona может считаться первым Rolex, который сделал часы производителя предметом коллекционирования.
Джона Хилл носил в фильме "Волк с Уолл-стрит" часы Rolex Daytona Cosmograph / Фото GQ
Rolex Daytona Cosmograph всегда были тем часами, которые особенно ценились коллекционерами. В 80-х и 90-х можно было ожидать, что за них можно будет получить примерно 3000 долларов. Сейчас цена на вторичном рынке может легко достигать 30 – 40 тысяч долларов.
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Джордан Белфорт научил нас, как убедить людей инвестировать в фондовый рынок. Но, безусловно, Джонни Азофф дает нам лучшый инвестиционный совет: вложить деньги в имиджевые вещи, которые через 10 – 20 лет будут стоить в 10 раз больше.
Смотри трейлер фильма "Волк с Уолл-стрит":
Заметим, что эту модель Rolex носили Майкл Джордан и Jay-Z. Также Джона Хилл, когда он играл капризного Донни Азоффа. Кроме того, когда в следующий раз будешь смотреть фильм и знаменитую сцену у бассейна, внимательно присмотрись к его запястью.
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