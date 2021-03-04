Помнишь ли ты персонажа Джона Хилла с "Вовка с Уолл-стрит"? Если этот вопрос вызывает у тебя трепет, то да. Джона Хилл играет Донни Азоффа, лучшего друга Джордана Белфорта (Леонардо Ди Каприо). И хотя его сложно назвать красавцем, есть то, что привлекает внимание зрителей. Это наручные часы, которые носил он. Рассказываем, почему они настолько популярны.

Азофф может быть человеком, которым никто не хочет быть большую часть времени, но есть один аспект, какой многие из нас захочет иметь. И говорится о часах, которые он носит на запястье. Главный герой, Белфорт, носит часы Tag Heuer Professional 1000, но они мало кого интересуют.

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Вот в Аззофа на запястье красуется Rolex. Во время съемок Джона Хилл носил не что иное, как Rolex Daytona Cosmograph . В частности, модель с черным циферблатом и референсом 16528. Флагманская модель для любителей часов, Rolex Daytona может считаться первым Rolex, который сделал часы производителя предметом коллекционирования.



Джона Хилл носил в фильме "Волк с Уолл-стрит" часы Rolex Daytona Cosmograph / Фото GQ

Rolex Daytona Cosmograph всегда были тем часами, котор ы е особенно ценились коллекционерами. В 80-х и 90-х можно было ожидать, что за них можно будет получить примерно 3000 долларов. Сейчас цена на вторичном рынке может легко достигать 30 – 40 т ысяч долларов.

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Джордан Белфорт научил нас, как убедить людей инвестировать в фондовый рынок. Но, безусловно, Джонни Азофф дает нам лучш ый инвестиционн ый совет: вложить деньги в имиджевые вещи, которые через 10 – 20 лет будут стоить в 10 раз больше.

Смотри трейлер фильма "Волк с Уолл-стрит":

Заметим, что эту модель Rolex носили Майкл Джордан и Jay-Z. Также Джона Хилл, когда он играл капризного Донни Азоффа. Кроме того, когда в следующий раз будешь смотреть фильм и знаменитую сцену у бассейна, внимательно присмотрись к его запястью.