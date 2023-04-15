Нове дослідження мало на меті проаналізувати зв'язок між дотиками та любов'ю серед людей по всьому світу. Їх цікавило кілька питань. Чи означає те, що якщо ти когось більше обіймаєш або цілуєш, то ти його більше любиш? Або ж відмінності більш культурні, ніж сентиментальні?

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Зв'язок між любов'ю й обіймами

На них науковці отримали відповіді. Взаємозв'язок виявили. Понад 7 000 респондентів проявляли більше ніжних жестів у бік людей, яких вони люблять. І на це не впливало те, в якій країні вони мешкають. Тож фактично підтверджується: чим більше ти любиш людину, тим більше будеш демонструвати це фізично – поцілунками, обіймами, пестощами.

Де обіймаються і цілуються найбільше

Водночас науковці виявили ще один момент. Вони з'ясували, в якій країні люди найбільше обіймаються і цілуються. Мовиться конкретно про людей у парі. І в цьому випадку ані Іспанія, ані Італія перших місць не посіли.



У цих країнах люди у парах обіймаються найчастіше / Фото pikisuperstar

З показником 97,3% очолила список Австрія. На другій позиції Німеччина та її 96,8%, а на третій – Куба та 95,8%. Четверта позиція за Австралією та 95,3%, а замикає першу п'ятірку Швеція, в якої показник на рівні 93,9%. Та ж Іспанія випала за межі перших 10 країн з її показником у 91,2%. Вона поступилася США, Колумбії, Бельгії та Мексиці.

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Слід розуміти, що у цьому дослідженні увагу приділяли лише жестам між парами. І, ясна річ, якби мовилося про загальну притаманну поведінку мешканців певних країн, то Іспанія та Італія тут однозначно йшли б попереду.

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