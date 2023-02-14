Міксологи поділилися кількома порадами, які допоможуть тобі на один вечір перетворитися на бартендера. Візьми їх на озброєння, щоб зробити вечір Дня святого Валентина яскравішим і романтичнішим.

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1. Потурбуйся про посуд

Якщо ти прагнеш вразити її, варто подбати про якісні келихи. Це додасть вишуканості коктейлю, який ти приготуєш. Не забувай, що посуд також можна цікаво задекорувати. Їй буде приємно, що ти приділив увагу деталям.



Важливий також посуд для подачі коктейлів / Фото Kamran Aydinov

2. Струшуй і змішуй

Як правило, багато коктейлів готується або з допомогою струшування, або змішування. Тож шейкер однозначно не буде зайвим на твоїй кухні. Якщо ж його нема, то можна скористатися міксером або вінчиком, але не перестарайся. Ти готуєш коктейль, а не крем.

Увага! У цьому матеріалі ми зібрали кілька крутих коктейлів, які ти можеш приготувати у День закоханих. Лови покрокові інструкції, які можуть тобі знадобитися у цей день.

3. Зроби правильний лід

Маловідома порада: кип'яти воду перед тим, як наливати її у форму для льоду. Це дозволить уникнути бульбашок. Тоді лід буде максимально естетичним і нагадуватиме такий, який ми бачимо у коктейлях у барах.

4. Кисло-солодкий

Ідеальна формула для досягнення кисло-солодкого балансу – 2: 1: 1. Це дві частини алкоголю, одна частина кислого й одна частина солодкого. Використовуй кислі інгредієнти, наприклад, сік лимона або лайма. Також додай солодкий компонент – сироп або той же Тріпл Сек.



Витримуй пропорції під час приготування коктейлю / Фото freepik

5. Потурбуйся про запас

Вечір може бути ну дуже довгим. Тож варто запастися інгредієнтами не на два коктейлі, а більше. Таким чином ти зможеш продовжувати вражати її своїми вміннями та дарувати гастрономічну насолоду.

6. Не забудь про гарніш

Гарніш – це більше, ніж просто прикраса. Це те, що об'єднує напій і доповнює його. Та й узагалі гарніш – та річ, завдяки якій часто й оцінюють коктейль. До слова, можеш експериментувати з льодом. Якщо заморозити в ньому ягоди або той же розмарин, то можна задовольнити як смакові вподобання партнерки, так і естетичні.

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І не забувай, що готувати коктейлі до Дня закоханих потрібно з цим самим почуттям. Можливо, не все буде ідеально. Але ми точно можемо сказати одну річ: твоя кохана буде у захваті, повір нам!