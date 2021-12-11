Вони виявили, що у насінні є трохи особливих токсичних сполук. Їх всмоктує довге коріння соняшника глибоко з-під землі.

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То як впливає споживання соняшникового насіння на здоров'я

Насіння соняшника загалом корисне:

Підвищений вміст вітаміну E добре впливає на структуру волосся. Гладшою стає шкіра.

Поліненасичені жирні кислоти унормовують обмін речовин та стають на заваді (трішки) появі зайвих кілограмів.

Звісно, це якщо їсти насіння соняшника у помірних кількостях.

А проте серед вчених є міркування, що краще насіння соняшника вивести з раціону.

Чому? Як пояснили вчені з Університету Мічигану, що у Сполучених Штатах Америки, це насіння часто забруднене токсином, який виробляють грибки Aspergillus. А він погано впливає на печінку, і через неї – на весь організм.



Соняшникове насіння, можливо, варто вивести з раціону / Фото unsplash

Чим замінити соняшникове насіння

Соняшникове насіння краще замінити насінням гарбузовим.