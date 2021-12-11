Они обнаружили, что в семенах имеется несколько особых токсичных соединений. Их всасывают длинные корни подсолнечника глубоко из-под земли.

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Как влияет потребление подсолнечных семян на здоровье

Семена подсолнечника в общем полезны:

Повышенное содержание витамина E хорошо влияет на структуру волоса. Более гладкой становится кожа.

Полиненасыщенные жирные кислоты нормируют обмен веществ и препятствуют появлению лишних килограммов.

Конечно, это если есть семена подсолнечника в умеренных количествах.

Однако среди ученых есть мнение, что лучше семена подсолнечника вывести из рациона.

Почему? Как объяснили ученые из Университета Мичигана в Соединенных Штатах Америки, эти семена часто загрязнены токсином, произведенным грибками Aspergillus. А он плохо влияет на печень и через нее – на весь организм.



Семечки подсолнечника, возможно, стоит вывести из рациона / Фото unsplash

Чем заменить семечки подсолнухов

Подсолнечные семена лучше заменить семенами тыквенными.