Они обнаружили, что в семенах имеется несколько особых токсичных соединений. Их всасывают длинные корни подсолнечника глубоко из-под земли.

Важно знать Как компании могут помочь окружающей среде и почему это важно делать сегодня.

Как влияет потребление подсолнечных семян на здоровье

Семена подсолнечника в общем полезны:

  • Повышенное содержание витамина E хорошо влияет на структуру волоса. Более гладкой становится кожа.
  • Полиненасыщенные жирные кислоты нормируют обмен веществ и препятствуют появлению лишних килограммов.

Конечно, это если есть семена подсолнечника в умеренных количествах.

Однако среди ученых есть мнение, что лучше семена подсолнечника вывести из рациона.

Семена
Семечки подсолнечника, возможно, стоит вывести из рациона / Фото unsplash

Чем заменить семечки подсолнухов

Подсолнечные семена лучше заменить семенами тыквенными.

  • Они содержат цинк, способный бороться не только с облысением, но и с заболеваниями предстательной железы, а следовательно – снижать риск появления простатита.
  • А еще они содержат другие микроэлементы, усиливающие подвижность сперматозоидов (что особенно важно для тех, кто планирует стать отцом в ближайшее время).