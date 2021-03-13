Ты будешь удивлен, но есть часть тела, которую эксперты не рекомендуют мыть. Не стоит этого делать ни в душе, ни перед зеркалом в ванной. И мы готовы поспорить, что ей ты уделяешь достаточно внимания во время приема душа.

По мнению экспертов, ни в коем случае не нужно мыть уши. Это нужно делать, чтобы не травмировать себя. Но не мыть уши – это ужасно. А вот и нет.

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Уши – уникальная часть тела, которая может самостоятельно очищаться. А вот данные исследователей из США, опубликованные в журнале The Journal of Pediatrics , свидетельствуют о том, что неправильная чистка ушей может стать причиной травматизма. По словам врача Криса Джатаю, одного из авторов исследования, ватные палочки могут не только травмировать барабанную перепонку, но и запихнуть ушную серу еще глубже. То же касается пальцев, которые мы используем, чтобы помыть уши во время приема душа.

В исследовании изучали данные 263 338 детей, котор ы е врачи получили с 1990 по 2010 год. У них были травмы барабанной перепонки или сильная боль ушей. Отит, поражения барабанной перепонки, инфекции и закупорка ушной серы. В 73,2% случаев это связано с неправильным использованием ватной палочки и чисткой ушей.



Уши во время купания можно сполоснуть теплой водой / Фото Unsplash

Так как держать свои уши в чистоте? По словам врача Джатаю, уши могут полностью очиститься самостоятельно. Твоя же задача – легко сполоснуть их водой или использовать ватный тампон, чтобы убрать грязь и серу сверху.

Внутрь уха врачи не рекомендуют совать никаких посторонних предметов. Это же касается и пальцев, которые ты используешь, чтобы помыть уши во время приема душа.