Яку рису чоловіка жінки вважають найсексуальнішою

Чи правильно ти робив, що качав м'язи, дарував презенти, завжди поспішав на допомогу? І все для того, тільки аби вона була до тебе прихильною.

Нумо дізнаймося, чи все оте робило тебе в її очах сексуальним. А допоможуть нам у цьому дані австралійських соціологів.

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Що робити, щоб мати сексуальний вигляд

Століттями чоловіки шукали спосіб, як бути в очах жінки максимально привабливим, і як завоювати її прихильність.

Чи то подвиги робити, чи то – компліменти?

Притягнути до печери найбільшого мамонта?

Закидати дотепними жартами?

Пошуки простими не були, адже жінки посилали неоднозначні сигнали. І от нарешті відповідь дали австралійські соціологи.

Вони опитали тисячу жінок за допомоги хитро складених анкет. У них був перелік різних чоловічих рис, які проявлялися у тих чи інших ситуаціях. І жінки мали оцінювати їх за стобальною шкалою.

Заради справедливості – такою ж анкетою соціологи опитали й чоловіків. І що ж у підсумку? Результати чоловіків не здивували: більшість у дівчатах приваблювало красиве тіло. У жінок же все виявилося не так просто.



Чоловіків приваблює красиве тіло, у жінок же все складніше / Фото unsplash

Перший нюанс – це відмінності вподобань за віком.

Молоді дівчата на перші місця у рейтингу сексуальних ознак ставили те ж, що й чоловіки – красиве обличчя, спортивну фігуру (так, так, м'язи ти качав не дарма).

Жінки від 35 років вже набагато більше цінують "емоційну привабливість" – відкритість партнера, здатність викликати довіру, чесність, зацікавленість у відносинах, і, зрештою, інтелект.

І другий нюанс: що цікаво, коли молоді жінки в анкеті дійшли до пункту про "емоційну привабливість", то майже всі стрімко змінювали думку – мовляв, так, так, саме вона є важливішою!

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А от зарплату і все інше з матеріального світу і жінки, і чоловіки засунули аж у кінець списку. Є над чим задуматися, еге ж?