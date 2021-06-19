У недавньому епізоді шоу "Truly's Brand New Me" Алекс розповідає про свій шлях від товстуна до нового себе. Він зауважує, що поєднання нездорової дієти та малорухливого способу життя стало причиною набору зайвих кілограмів.

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"Це завжди були ігри та їжа, а не вправи. Щойно я приходив додому, я грав у відеоігри, їв їжу та просто не турбувався ні про що. Найскладніше було не зламати стільця. Я не пам'ятаю, скільки їх я зламав", – розповідає він.

Бабуся Алекса надзвичайно турбувалася про нього. А приготування їжі – один з її способів висловити свою любов. Але коли вона померла, він знав, що далі так тривати не може.

"Моя бабусі померла від діабету 2 типу. Та й мені поставили діагноз переддіабетика. Я боявся, що помру. І не хотів цього. Я хотів змінити своє життя", – зізнається Алекс.

Шлях до схуднення

Передовсім Алекс позбувся нездорової їжі, почав ходити до парку та гуляти. Всього 30 хвилин щодня. Він зізнався, що під час простого стояння у нього боліли стегна та коліна. Тому ходьба була справжнім виснажливим тренуванням.

"Я подумав: "Якщо я зможу схуднути на 15 кілограмів за 3 місяці простою ходьбою, я продовжу це робити. Пам'ятаю, як подумав: "Ей, я схуд на 15 кілограмів і більше не переддіабетик. Я хочу подивитися, наскільки далеко я можу зайти з цим", – розповідає він з іскрою в очах.

Після року щоденної ходьби Алекс набрався хоробрості та навідався до тренажерного залу. Там він почав доповнювати своє тренування вправами з обтяженнями.

"Я повинен був навчитися просто не боятися занять у тренажерному залі, і не турбуватися про те, що люди думають про мене", – наголошує він.

У свій найважчий період Алекс важив 187 кілограмів. Наразі ж він втратив приголомшливі 92! Однак потім виявив, що у нього є нова проблема, з якою потрібно боротися: надлишок шкіри від такої різкої втрати ваги.

Дивися, як Алекс Рубалькада схуднув на 92 кілограми:

Спочатку він ненавидів зайву шкіру. Він ненавидів те, як вона змушувала його почуватися. Ба більше: він хотів зробити операцію, щоб прибрати зайве, але вирішив зачекати з цим.

"Я вирішив відкласти операцію, тому що знав, що якщо мені її зроблять, я все одно не буду щасливий. Те як я зараз ставлюся до свого тіла, мені насправді комфортно з ним. І це багато показує: як багато я працював над ним, і над собою. Я пишаюся собою", – додає він.

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Ми теж пишаємося Алексом, адже він зумів не лише взяти себе в руки. Він ще й кардинально змінив своє життя. Тож очікуємо на продовження його трансформації. Підозрюємо, на нас очікує ще багато цікавого.