Давай узнаем, делало ли все это тебя в ее глазах более сексуальным. А помогут нам в этом данные австралийских социологов.

Стоит знать Татуировки, шоу байкеров и коктейли на Nemiroff: в Киеве пройдет фестиваль Tattoo Collection

Что делать, чтобы выглядеть сексуально

Веками мужчины искали способ, как быть в глазах женщины очень привлекательным, и как завоевать ее благосклонность.

То ли подвиги делать, то ли – комплименты?

Притащить к пещере самого большого мамонта?

Забрасывать самыми остроумными шутками?

Поиски простыми не были, ведь женщины посылали неоднозначные сигналы. И вот наконец ответ дали австралийские социологи .

Они опросили тысячу женщин с помощью хитро составленных анкет. В них был перечень различных мужских черт, которые проявлялись в тех или иных ситуациях. И женщины должны были оценивать их по стобалльной шкале.

Справедливости ради – такой же анкетой социологи опросили и мужчин. И что же в итоге? Результаты мужчин не удивили: большинство в девушках привлекало красивое тело. У женщин же все оказалось не так просто.



Мужчин привлекает красивое тело, у женщин же все сложнее / Фото unsplash

Первый нюанс – это различия предпочтений по возрасту.

Молодые девушки на первые места в рейтинге сексуальных признаков ставили то же, что и мужчины – красивое лицо, спортивную фигуру (да, да, мышцы ты качал не зря).

Женщины от 35 лет уже гораздо больше ценят "эмоциональную привлекательность" – открытость партнера, способность вызывать доверие, честность, заинтересованность в отношениях, и, наконец, интеллект.

И второй нюанс: что интересно, когда молодые женщины в анкете дошли до пункта об "эмоциональной привлекательности", то почти все стремительно меняли мнение – мол, да, да, именно она важнее!

А это интересно Парень смог похудеть за год на 92 килограмма: как он выглядел раньше – шокирующее видео