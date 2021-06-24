Нумо дізнаймося, чи все оте робило тебе в її очах сексуальним. А допоможуть нам у цьому дані австралійських соціологів.
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Що робити, щоб мати сексуальний вигляд
Століттями чоловіки шукали спосіб, як бути в очах жінки максимально привабливим, і як завоювати її прихильність.
- Чи то подвиги робити, чи то – компліменти?
- Притягнути до печери найбільшого мамонта?
- Закидати дотепними жартами?
Пошуки простими не були, адже жінки посилали неоднозначні сигнали. І от нарешті відповідь дали австралійські соціологи.
- Вони опитали тисячу жінок за допомоги хитро складених анкет. У них був перелік різних чоловічих рис, які проявлялися у тих чи інших ситуаціях. І жінки мали оцінювати їх за стобальною шкалою.
- Заради справедливості – такою ж анкетою соціологи опитали й чоловіків. І що ж у підсумку? Результати чоловіків не здивували: більшість у дівчатах приваблювало красиве тіло. У жінок же все виявилося не так просто.
Чоловіків приваблює красиве тіло, у жінок же все складніше / Фото unsplash
Перший нюанс – це відмінності вподобань за віком.
- Молоді дівчата на перші місця у рейтингу сексуальних ознак ставили те ж, що й чоловіки – красиве обличчя, спортивну фігуру (так, так, м'язи ти качав не дарма).
- Жінки від 35 років вже набагато більше цінують "емоційну привабливість" – відкритість партнера, здатність викликати довіру, чесність, зацікавленість у відносинах, і, зрештою, інтелект.
І другий нюанс: що цікаво, коли молоді жінки в анкеті дійшли до пункту про "емоційну привабливість", то майже всі стрімко змінювали думку – мовляв, так, так, саме вона є важливішою!
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А от зарплату і все інше з матеріального світу і жінки, і чоловіки засунули аж у кінець списку. Є над чим задуматися, еге ж?