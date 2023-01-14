Маючи менше жиру та більше м'язів, твоє тіло має більше сил рухатися. Ти отримуєш енергію. Навіть простої прогулянки достатньо, щоб, наприклад, знизити рівень цукру в крові. Але можна, ясна річ, і більшого досягнути.

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Яка вправа найкорисніша

Наука виявила, що існують певні види фізичної активності. Вони мають не лише ті переваги, які ми згадали вище. Вони ще й допомагають підтримувати та навіть стимулювати імунну систему.

Оскільки у різному віці має бути різне навантаження, то вчені спробували знайти золоту середину. Вони назвали заняття, яким може виконувати як студент, так і пенсіонер. Як з'ясувалося, мовиться про йогу. Вона допоможе зберегти тобі здоров'я й у 20, й у 70 років. Тож чом би нею не займатися?

Переваги йоги

Як показало дослідження, йога може бути чудовим союзником для зменшення запалення. А це дозволяє зміцнити імунну систему. Правда, усе залежить від того, скільки часу ти приділяєш йозі. Чим більше ти її практикуєш, тим вищі шанси на відчутний результат.

Також доведено, що вона знижує рівень стресу. Насправді це одна з найбільш рекомендованих практик для цього. А відсутність стресу дозволяє нам мати гарне здоров'я. Ба більше, у тебе буде нижчий артеріальний тиск і нижча частота серцевих скорочень. Покращується також дихання.



Йога принесе користь як юним, так і дорослим / Фото Seniv Petro

Варто знати. Експерти рекомендують присвячувати йозі бодай по 30 хвилин кілька разів на тиждень.

Йога – універсальний варіант для всіх. А так, то можна виконувати вправи високої інтенсивності, пілатес або плавання. Вони також принесуть тобі користь та допоможуть зміцнити здоров'я. Якщо ж фізична активність – не зовсім про тебе, то йогою однозначно варто спробувати зайнятися.

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