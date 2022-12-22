Ми назвемо звичку, яку варто буде включити до свого повсякденного життя. Вона допоможе тобі спалювати максимум калорій. А отже, ти матимеш можливість потурбуватися про свою фігуру.

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Ця звичка допомагає схуднути

Якщо тобі коли-небудь рекомендували попрацювати кілька годин стоячи, а не сидячи, то це дуже слушна порада. Ти не повіриш, у тебе буде можливість спалювати чимало калорій. І, по суті, нічого не робити.

Наприклад, журнал Healthline склав таблицю з відмінностями для дорослого чоловіка зростом приблизно 175 сантиметрів, якщо він проводив 8 годин сидячи або 4 години сидячи та 4 стоячи. Виявилося, що такий чоловік міг би спалити 674 калорії, якби не стояв. А от якби він 4 години працював стоячи, то мовилося б уже про 1027 калорій.

На думку експертів, це пов'язано з тим, що під час стояння, навіть якщо ми не ходимо і не займаємося спортом, тіло має залучати значно більше м'язів. І тут немає нічого дивного, адже тобі ж потрібно бути на двох рівних.



Робота стоячи дозволяє спалювати більше калорій / Фото freepik

Тренуватися більше не потрібно?

А от і ні. Прогулянка, відвідування тренажерного залу чи фізична активність важлива для того, щоб піклуватися про себе. Це дозволяє нарощувати м'язи та бути здоровішим. Крім того, у тебе є можливість позбуватися стресу, який може накопичуватися упродовж робочого дня.

Зрештою, найкраща вправа, щоб бути у формі, це та, яка змушує тебе рухатися. А роботу стоячи ми все ж рекомендуємо поєднувати з іншими варіантами фізичної активності. Це однозначно позитивно вплине на твоє фізичне, а також психічне здоров'я.



Додай до свого розпорядку дня тренування / Фото master1305

Отже, якщо тобі вкрай лінь сьогодні йти до спортзалу – не засмучуйся. Виконай вправи вдома. Якщо ж і на це немає бажання, то просто попрацюй кілька годин стоячи. Це допоможе тобі спалювати зайві калорії. Крім того, ти матимеш бодай якусь фізичну активність цього дня.

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