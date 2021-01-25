Изобретения двигают человечество вперед. Но иногда в истории случались такие, на которые смотреть можно только с одной мыслью: "Серьезно?" Сегодня на Men 24 поговорим об одном из таких – ямкокопателе для щек.

Человеческая фантазия границ не имеет, как уже писал Men 24 . Но последствия этого не всегда, скажем так, понятны. Когда изобрели спички – весь мир понял, что это и гениально, и необходимо. А вот как реагировать на ямкокопатель для щек?

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Ямкокопатель для щек

Ну, "копатель" – это условно, конечно. На самом деле речь об устройстве, которое должно формировать ямки на щеках (на английском – dimple). Дело в том, что они стали чрезвычайно модными в свое время.

Даже пластические хирурги стали предлагать специальную операцию для формирования ямок на щеках – димплэктомию .



Реклама ямкокопателя для щек уверяла, что "милые ямочки" возникнут очень быстро / Фото pinterest

Но что было делать тем людям (в основном – женщинам), которые не могли себе позволить пластику? Вот и предложили это изобретение – ямкококопатель для щек – специальное металлическое приспособление, которое больно врезалось в кожу.



Изабелла Рочестер представила свой ямкокопатель в 1936 году / Фото pinterest

По замыслу изобретательницы Эванджелины Изабеллы Гилберт Рочестер, это приспособление со временем должно было сформировать ямки на щеках. Однако изобретение не получило популярности.

Во-первых, потому что ямки не формировались – ни быстро, ни медленно.

Во-вторых, потому что "благодаря" устройству на коже возникали морщины.