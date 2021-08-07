Ярослава Магучіх – не лише надзвичайно крута спортсменка, а й неймовірно вродлива. Тож не дивно, що за її інстаграмом стежать понад 80 тисяч підписників. Лови гарячі фото "бронзової" стрибунки у висоту на Олімпіаді-2020.

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Ярослава Магучіх

Інстаграм : rosya_dp

: Вік : 19 років

: 19 років Знак Зодіаку : Діва

: Діва Ріст : 181 сантиметр

: 181 сантиметр Вага : 55 кілограмів

: 55 кілограмів Країна : Україна

: Україна Сімейний стан: незаміжня

Ярославу Магучіх однозначно можна назвати обличчям української легкої атлетики. Вона невтомно бере одну висоту за іншою, встановлюючи нові й нові рекорди. До слова, славу їй принесла перемога у чемпіонаті світу у Досі. Саме після неї юну атлетку почали активно обговорювати не лише ЗМІ, а й прихильники цього виду спорту.

Її старша сестра Анастасія з дитинства займалася карате. Ба більше: вона стала віцечемпіонкою Європи. І саме завдяки їй до світу спорту долучилася й Ярослава. Що цікаво: в юності батько спортсменки захоплювався каное, а її мама – легкою атлетикою. Тож можна без сумнівів заявити, що спорт буквально тече її жилами.

Ярослава надзвичайно жвава та бадьора. Тож її завжди тягнуло до видів спорту, пов'язаних з динамікою. Свого часу вона стрибала у довжину та бігала з перешкодами. Мовляв, з її зростом потрібно обирати лише "високий" спорт. А найцікавіше те, що спочатку вона займалася не надто активно: іноді могла дозволити собі пропустити заняття. Але 2011 рік, а також поява тренерки Тетяни Степанової у її житті, усе кардинально змінили.

Гаразд, перейдімо до того, для чого ми всі тут зібралися. Гайда розглядати спокусливі фото спортсменки. Гарантуємо, тобі сподобається!

Спокусливі фото легкоатлетки Ярослави Магучіх



Ярослава Магучіх може похизуватися сталевим пресом / Фото з інстаграму Магучіх



Олімпійська спортсменка регулярно викладає фото у купальниках / Фото з інстаграму Магучіх



Магучіх також можна побачити у доволі несподіваних образах / Фото з інстаграму Магучіх



Публікації Ярослави Магучіх шалено подобаються її підписникам / Фото з інстаграму Магучіх



Спокусливі форми Магучіх не залишають нікого байдужим / Фото з інстаграму Магучіх



19-річна Ярослава Магучіх продовжує вражати спортивними досягненнями / Фото з інстаграму Магучіх



Пишаємося Ярославою Магучіх і кожним її здобутком / Фото з інстаграму Магучіх

Ярослава Магучіх однозначно викликає непідробний захват. Тож ми буквально закликаємо тебе підписатися на українську спортсменку. Це дозволить тобі не пропустити свіженьку порцію спортивних і гарячих фото, якими красуня ділиться регулярно!

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