Ярослава Магучих – не только чрезвычайно крутая спортсменка, но и невероятно красивая. Неудивительно, что за ее инстаграмом следят более 80 тысяч подписчиков. Лови горячие фото "бронзовой" прыгуньи в высоту на Олимпиаде-2020.

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Ярослава Магучих

  • Instagram: rosya_dp
  • Возраст: 19 лет
  • Знак Зодиака: Дева
  • Рост: 181 сантиметр
  • Вес: 55 килограммов
  • Страна: Украина
  • Семейный состояние: незамужем

Ярославу Магучих однозначно можно назвать лицом украинской легкой атлетики. Она неутомимо берет одну высоту за другой, устанавливая новые и новые рекорды. К слову, славу ей принесла победа в чемпионате мира в Дохе. Именно после нее юную атлетку начали активно обсуждать не только СМИ, но и поклонники этого вида спорта.

Ее старшая сестра Анастасия с детства занималась каратэ. Более того: она стала вице-чемпионкою Европы. И именно благодаря ей к миру спорта присоединилась и Ярослава. Что интересно: в юности отец спортсменки увлекался каноэ, а ее мама – легкой атлетикой. Поэтому можно без сомнений заявить, что спорт буквально течет ее жилами.

Ярослава чрезвычайно оживленная и бодрая. Поэтому ее всегда тянуло к видам спорта, связанным с динамикой. В свое время она прыгала в длину и бегала с препятствиями. Мол, с ее ростом нужно выбирать только "высокий" спорт. А самое интересное то, что сначала она занималась не слишком активно: иногда могла позволить себе пропустить занятия. Но 2011 год, а также появление тренеры Татьяны Степановой в ее жизни, все кардинально изменили.

Ладно, перейдем к тому, для чего мы все здесь собрались. Айда рассматривать соблазнительные фото спортсменки. Гарантируем, тебе понравится!

Соблазнительные фото легкоатлетки Ярославы Магучих

Ярослава сваи магучие щеголяет стальным прессом
Ярослава Магучих может похвастаться стальным прессом / Фото с инстаграма Магучих

Ярослава сваи магучие часто примеряет купальники
Олимпийская спортсменка регулярно выкладывает фото в купальниках / Фото с инстаграма Магучих


Магучих можно увидеть в довольно неожиданных образах / Фото с инстаграма Магучих


Публикации Ярославы Магучих безумно нравятся ее подписчикам / Фото с инстаграма Магучих


Соблазнительные формы Магучих не оставляют никого равнодушным / Фото с инстаграма Магучих

Ярослава сваи магучие поражает спортивными достижениями
19-летняя Ярослава Магучих продолжает поражать спортивными достижениями / Фото с инстаграма Магучих


Гордимся Ярославой Магучих и каждым ее достижением / Фото с инстаграма Магучих

Ярослава Магучих однозначно вызывает неподдельный восторг. Поэтому мы буквально призываем тебя подписаться на украинскую спортсменку. Это позволит тебе не пропустить свеженькую порцию спортивных и горячих фото, которыми красавица делится регулярно!

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