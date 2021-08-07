Ярослава Магучих – не только чрезвычайно крутая спортсменка, но и невероятно красивая. Неудивительно, что за ее инстаграмом следят более 80 тысяч подписчиков. Лови горячие фото "бронзовой" прыгуньи в высоту на Олимпиаде-2020.

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Ярослава Магучих

Instagram : rosya_dp

Возраст : 19 лет

Знак Зодиака : Дева

Рост : 181 сантиметр

Вес : 55 килограммов

Страна : Украина

Семейный состояние : незамужем

Ярославу Магучих однозначно можно назвать лицом украинской легкой атлетики. Она неутомимо берет одну высоту за другой, устанавливая новые и новые рекорды. К слову, славу ей принесла победа в чемпионате мира в Дохе. Именно после нее юную атлетку начали активно обсуждать не только СМИ, но и поклонники этого вида спорта.

Ее старшая сестра Анастасия с детства занималась каратэ. Более того: она стала вице-чемпионкою Европы. И именно благодаря ей к миру спорта присоединилась и Ярослава. Что интересно: в юности отец спортсменки увлекался каноэ, а ее мама – легкой атлетикой. Поэтому можно без сомнений заявить, что спорт буквально течет ее жилами.

Ярослава чрезвычайно оживленная и бодрая. Поэтому ее всегда тянуло к видам спорта, связанным с динамикой. В свое время она прыгала в длину и бегала с препятствиями. Мол, с ее ростом нужно выбирать только "высокий" спорт. А самое интересное то, что сначала она занималась не слишком активно: иногда могла позволить себе пропустить занятия. Но 2011 год, а также появление тренеры Татьяны Степановой в ее жизни, все кардинально изменили.

Ладно, перейдем к тому, для чего мы все здесь собрались. Айда рассматривать соблазнительные фото спортсменки. Гарантируем, тебе понравится!

Соблазнительные фото легкоатлетки Ярославы Магучих



Ярослава Магучих может похвастаться стальным прессом / Фото с инстаграма Магучих



Олимпийская спортсменка регулярно выкладывает фото в купальниках / Фото с инстаграма Магучих



Магучих можно увидеть в довольно неожиданных образах / Фото с инстаграма Магучих



Публикации Ярославы Магучих безумно нравятся ее подписчикам / Фото с инстаграма Магучих



Соблазнительные формы Магучих не оставляют никого равнодушным / Фото с инстаграма Магучих



19-летняя Ярослава Магучих продолжает поражать спортивными достижениями / Фото с инстаграма Магучих



Гордимся Ярославой Магучих и каждым ее достижением / Фото с инстаграма Магучих

Ярослава Магучих однозначно вызывает неподдельный восторг. Поэтому мы буквально призываем тебя подписаться на украинскую спортсменку. Это позволит тебе не пропустить свеженькую порцию спортивных и горячих фото, которыми красавица делится регулярно!