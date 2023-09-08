Поэтому не должно удивлять нас, что это также много общего с нашими сексуальными функциями. Поскольку такие проблемы как сексуальная дисфункция тесно связаны с психологическими, эндокринными и сосудистыми проблемами.

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Проведено много анализов того, как расстройства сна могут влиять на наши сексуальные функции. Но на сегодняшний день не было ни одного исследования, которое категорически и окончательно описывало бы эту связь. По этой причине исследователи из Синьцзянского университета в Китае решили провести систематический обзор и провести метаанализ всей литературы, созданной сегодня на эту тему.

В этом случае исследователи опирались на 43 статьи, из которых они сделали разные выводы, например, что существует значительная связь между качеством сна, его продолжительностью и расстройствами сна с сексуальной дисфункцией у мужчин и женщин.

Что может вызвать сексуальную дисфункцию

В частности, обструктивное апноэ сна стало основной проблемой сексуальной дисфункции. Особенно у людей, чувствующих связанные симптомы, такие как старение, ожирение, гипоксию и фрагментацию сна. Эти факторы могут нарушить гипоталамо-гипофизарно-гонадную ось, что приводит к снижению уровня тестостерона и лютеинизирующего гормона. Они, как было подтверждено, связаны с серьезной эректильной дисфункцией у мужчин.

У женщин самым распространенным расстройством сна была бессонница, которая была связана с гормональными колебаниями, особенно во время беременности и менопаузы. Этот гормональный дисбаланс напрямую повлиял на психологическое состояние женщины и косвенно способствовал таким проблемам, как вагинальное сокращение, уменьшение смазки, снижение либидо и диспареуния, постоянная или периодическая генитальная боль, возникающая непосредственно перед, во время или после половых отношений.

У мужчин недостаточное количество сна и нарушение режима сна, особенно снижение быстрых движений глаз (REM), могут повлиять на нормальный уровень андрогенов и повредить периферические нервы в половых органах. Исследования показывают, что мужчины, чувствующие бессонницу во второй половине ночи, могут иметь низкий уровень тестостерона по утрам. Подобным образом, считается, что депривация сна, вызванная дефицитом андрогенов, играет значительную роль в женской сексуальной дисфункции.



Проблемы со сном могут вызвать проблемы в постели / Фото Drobot Dean

Обзор также исследовал связь между синдромом беспокойных ног и сексуальной дисфункцией. Хотя точные механизмы остаются неясными, некоторые исследования показывают, что функция дофамина в ЦНС может быть снижена у этих пациентов, влияя на либидо и потенциально способствуя сексуальной дисфункции.

Хотя исследование дает очень ценные данные, его создатели заявили, что оно также имеет свои ограничения. Например, исследования женской половой дисфункции относительно немногочисленны и требуют дополнительного изучения.

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Но кроме этого, очевидно, что теперь необходимо включать тесты на качество сна во время лечения сексуальных дисфункций, поскольку они играют важную роль в них.

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