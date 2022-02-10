Єдиний в історії бойкот і єдиний переможець літа і зими: несподівані факти про зимові Олімпіади

Поки триває зимова Олімпіада у Китаї, маємо нагоду трішки поговорити й про історію цих змагань. Заглиблюватися не будемо.

Розповімо тільки про кілька цікавих, а подекуди й дивовижних фактів. Як-от про несподівані види спорту або подвиг австрійської армії, які ми вже описували раніше.

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За всю історію тільки одна країна бойкотувала зимові Ігри

Ти вже знаєш, що літні Олімпійські ігри зазнавали політичних бойкотів неодноразово (наприклад, у 1976, 1980). Дивно, але навіть під час холодної війни бойкоти не зачіпали зимові Олімпіади.

Один тільки раз від участі в Іграх (у Лейк-Плесіді 1980 року) відмовився учасник – Тайвань.

Чому? Бо Міжнародний олімпійський комітет заборонив називати його "Республікою Китай", щоб не ображати Китайську Народну Республіку, яка поверталася на Олімпіаду вперше з 1952 року.

Нагадаємо, Китай вважає Тайвань частиною своєї території, а проте сам острів давно є фактично незалежним і частково визнаним у світі. І називає себе саме "Республіка Китай".



Едді Іган встановив абсолютно унікальне досягнення на Іграх / Фото US Olympic

Єдина людина в історії, яка брала золото і на зимових, і на літніх Іграх

Едді Іган зі Сполучених Штатів Америки здобув золото у боксі у напівважкій вазі на літніх Іграх в Антверпені 1920 року.

Та, може, ми б його нині й не згадували, якби Іган не став автором геть іншого унікального досягнення.

Річ у тім, що у 1932, через 12 років, у Лейк-Плесіді Едді був членом бобслейної четвірки зі США, яка перемогла на зимових Іграх!

Ще одна людина могла б претендувати на той же постамент, на якому всівся Іган. Шведка Гілліс Графстром виграла золоті медалі на літніх іграх 1920 та зимових іграх 1924. Але – в обох випадках у фігурному катанні.

є ще троє спортсменів, які здобували медалі (але не золоті) в різних видах спорту на зимових та літніх Олімпійських іграх: норвежець Якоб Туллін Тамс, німкеня Кріста Лудінг-Ротенбургер і канадійка Клара Г’юз.