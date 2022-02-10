Единственный бойкот и единственный победитель лета и зимы: неожиданные факты о зимних Олимпиадах

Пока идет зимняя Олимпиада в Китае, есть возможность немного поговорить и об истории этих соревнований. Углубляться не будем.

Расскажем только о нескольких интересных, а иногда и удивительных фактах. Как вот о неожиданных видах спорта или подвиге австрийской армии, которые мы уже описывали раньше.

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За всю историю только одна страна бойкотировала зимние игры

Ты уже знаешь, что летние Олимпийские игры подвергались политическим бойкотам неоднократно (например, в 1976, 1980). Удивительно, но даже во время холодной войны бойкоты не тронули зимние Олимпиады.

Один только раз от участия в Играх (в Лейк-Плэсиде 1980 года) отказался участник – Тайвань.

Почему? Ибо Международный олимпийский комитет запретил называть его "Республикой Китай", чтобы не оскорблять Китайскую Народную Республику, возвращавшуюся на Олимпиаду впервые с 1952 года.

Напомним, Китай считает Тайвань частью своей территории, однако сам остров давно является фактически независимым и частично признанным в мире. И называет себя именно "Республика Китай".



Эдди Иган установил совершенно уникальное достижение на Играх / Фото US Olympic

Единственный человек в истории, бравший золото и на зимних, и на летних Играх

Эдди Иган из Соединенных Штатов Америки получил золото в боксе в полутяжелом весе на летних Играх в Антверпене 1920 года.

Но, может, мы бы его сейчас и не вспоминали, если бы Иган не стал автором совершенно другого уникального достижения.

Дело в том, что в 1932 году, через 12 лет, в Лейк-Плэсиде Эдди был членом бобслейной четверки из США, победившей на зимних Играх!

Еще один человек мог бы претендовать на тот же постамент, на который сел Иган. Шведка Гиллис Графстром выиграла золотые медали на летних играх 1920 и зимних играх 1924. Но в обоих случаях – в фигурном катании.

есть еще три спортсмена, которые добывали медали (но не золотые) в различных видах спорта на зимних и летних Олимпийских играх: норвежец Якоб Туллин Тамс, немка Криста Лудинг-Ротенбургер и канадка Клара Хьюз.