Ти вже знаєш про Денвергейт 1976 року і загрозу зриву у 1964 в Інсбруку. Далі продовжуємо розповідати про цікаві, а подекуди й дивовижні факти про зимові Олімпіади.

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Фігурне катання та хокей – літні види спорту

Ці два дуже популярні види спорту – фігурне катання та хокей – спершу були у програмі літніх Олімпіад! Утім, ці змагання проводили у відповідніші пори року – просто на той час Олімпійські ігри розтягувалися на місяці.

Наприклад, чоловіче, жіноче та парне фігурне катання вперше було на літній Олімпіаді 1908 року в Лондоні, але проводили змагання у жовтні.

Фігурне катання та хокей були на Олімпіаді й у 1920 в Антверпені.

А от у 1924 все стало логічнішим – адже з'явилися зимові Ігри.



А ти знав, що хокей був колись у програмі літніх Олімпіад? / Фото unsplash

А змагання за участі коней та собак – зимові види спорту

Не всі, звісно. Кінний спорт був одним із найдавніших елементів літніх Олімпійських ігор. А проте коні були й на зимових Іграх.

Наприклад, у 1928 у змаганнях зі скіджорингу – там спортсменів на лижах тягнув кінь без вершника.

Утім, цей вид був показовим, медалей за перемоги там не давали, і на Олімпіадах він більше не з'являвся.

Собаки ж з'явилися – у 1932 році під час зимових ігор у Лейк-Плесіді змагалися їздуни на собачих упряжках (але теж тільки у безмедальному форматі).