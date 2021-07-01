На новом фото, которым Ева Падлок поделилась со своими подписчиками, она позирует в крохотном топе, который едва прикрывает ее пышный бюст. Неудивительно, что за считанные часы кадр собрал десятки тысяч лайков от ее горячих поклонников.
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Неудивительно, что они буквально засыпали комментариями звезду мотогонок. В них воспевали не только смелый образ красавицы, но и ее соблазнительные формы:
- "Чрезвычайно красивая и сексуальная";
- "Ты – настоящая королева, Ева";
- "Просто безупречная";
- "Ты – девушка-мечта";
- "Абсолютно потрясающая".
Айда подписываться на Еву Падлок. Не забудь также поставить лайк звезде мотогонок. Она однозначно заслужила твоё внимание и приверженность.
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