Їсти стоячи – корисно чи шкідливо: що кажуть дослідження вчених

У різних культурах та епохах складалися й різні традиції споживання їжі. І не тільки за змістом, а й за формою – сидячи, лежачи, або й стоячи. Та чи дійсно між цими формами є суттєва різниця?

Особливо актуальним це питання є сьогодні. Ритм життя значно прискорився, і все більше людей змушені їсти похапцем та буквально на ногах.

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У соцмережах час від часу з'являються міркування дієтологів (або схожих на них людей) щодо того, що таке харчування – шкідливе. Та чи дійсно це так?

Більше, більше, ще більше їжі!

Є така приказка, що коли їсти стоячи, то в тебе більше влізає.

Дійсно, коли людина сидить , кишківник трохи підтискає знизу шлунок і начебто зменшує його обсяг.

, кишківник трохи підтискає знизу шлунок і начебто зменшує його обсяг. А коли людина стоїть, внутрішні органи займають вільніше положення, і в шлунок вміщається більше їжі.

Та що це означає? Що якщо постійно їсти стоячи, то шанси набрати зайві кілограми значно зростуть!

Дослідження японських вчених показало:то спожиті продукти поступають до шлунка швидше (ймовірно, через вплив гравітації). А отже – швидше перетравлюються, і людина, як засвідчило дослідження американських фахівців, швидше зголодніє.

Але – зверни увагу – ніхто й ніколи не досліджував травлення людей, які стояли, сиділи чи лежали під час прийому їжі.



Їсти стоячи – це підпустити до себе загрозу переїдання й ожиріння / Фото unsplash

Поспіх – зло

Мабуть, важливіше не те, що людина їсть стоячи, а те, що їсть швидко.

Коли ми ковтаємо шматочки без належного пережовування, у мозок просто не встигає дійти сигнал про насичення.

Людина їсть і їсть, хоча шлунок вже повний.

Це шлях навпростець до переїдання і ожиріння.

І чимало наукових досліджень (наприклад, ось ось ) це переконливо

Інші неприємності, якими загрожує споживання їжі стоячи – це травмування стінок стравоходу непережованою їжею, гастрит, здуття, метеоризм тощо.



Їсти стоячи – це створювати проблеми, але не тільки / Фото unsplash

Їсти стоячи – у яких випадках це корисно Такі випадки є – коли їсти стоячи корисно. Якщо у людини рефлюкс (зворотний рух рідини зі шлунку до ротової порожнини) чи печія (більше – Такі випадки є – коли їсти стоячи корисно. Якщо у людини рефлюкс (зворотний рух рідини зі шлунку до ротової порожнини) чи печія (більше – у цьому дослідженні ).

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