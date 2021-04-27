Їсти стоячи – корисно чи шкідливо: що кажуть дослідження вчених

Джерело:Healthline
У різних культурах та епохах складалися й різні традиції споживання їжі. І не тільки за змістом, а й за формою – сидячи, лежачи, або й стоячи. Та чи дійсно між цими формами є суттєва різниця?
Особливо актуальним це питання є сьогодні. Ритм життя значно прискорився, і все більше людей змушені їсти похапцем та буквально на ногах.
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У соцмережах час від часу з'являються міркування дієтологів (або схожих на них людей) щодо того, що таке харчування – шкідливе. Та чи дійсно це так?
Є така приказка, що коли їсти стоячи, то в тебе більше влізає.
Та що це означає? Що якщо постійно їсти стоячи, то шанси набрати зайві кілограми значно зростуть!Дослідження японських вчених показало: якщо людина стоїть після прийому їжі, то спожиті продукти поступають до шлунка швидше (ймовірно, через вплив гравітації). А отже – швидше перетравлюються, і людина, як засвідчило дослідження американських фахівців, швидше зголодніє.
Але – зверни увагу – ніхто й ніколи не досліджував травлення людей, які стояли, сиділи чи лежали під час прийому їжі.
Їсти стоячи – це підпустити до себе загрозу переїдання й ожиріння / Фото unsplash
Мабуть, важливіше не те, що людина їсть стоячи, а те, що їсть швидко.
Це шлях навпростець до переїдання і ожиріння.І чимало наукових досліджень (наприклад, ось і ось) це переконливо доводять.
Інші неприємності, якими загрожує споживання їжі стоячи – це травмування стінок стравоходу непережованою їжею, гастрит, здуття, метеоризм тощо.
Їсти стоячи – це створювати проблеми, але не тільки / Фото unsplash
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