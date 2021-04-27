Есть стоя – полезно или вредно: что говорят исследования ученых
В разных культурах и эпохах складывались и разные традиции потребления пищи. И не только по содержанию, но и по форме – сидя, лежа, или стоя. Но действительно ли между этими формами есть существенная разница?
Источник:Healthline
Особенно актуальным этот вопрос является сегодня. Ритм жизни значительно ускорился, и все больше людей вынуждены есть впопыхах и буквально на ногах.
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В соцсетях время от времени появляются рассуждения диетологов (или похожих на них людей) о том, что такое питание – вредно. Но так ли это?
Больше, больше, еще больше еды!
Есть такая поговорка, что когда есть стоя, то у тебя больше влезает.
- Действительно, когда человек сидит, кишечник немного поджимает снизу желудок и чуть уменьшает его объем.
- А когда человек стоит, внутренние органы занимают свободное положение, и в желудок вмещается больше пищи.
Но что это значит? Что если постоянно есть стоя, то шансы набрать лишние килограммы значительно возрастут!
Спешка – зло
Пожалуй, важнее не то, что человек ест стоя, а то, что ест быстро.
- Когда мы глотаем кусочки без надлежащего пережевывания, в мозг просто не успевает дойти сигнал о насыщении.
- Человек ест и ест, хотя желудок уже полон.
Это прямой путь к перееданию и ожирению.
Другие проблемы, которыми грозит потребления пищи стоя – это травмирование стенок пищевода непережеванной пищей, гастрит, вздутие, метеоризм и тому подобное.
Есть стоя – это создавать проблемы, но не только / Фото unsplash
Есть стоя – в каких случаях это полезноТакие случаи есть – когда есть стоя полезно. Если у человека рефлюкс (обратное движение жидкости из желудка в ротовую полость) или изжога (больше – в этом исследовании ).
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