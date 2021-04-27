В разных культурах и эпохах складывались и разные традиции потребления пищи. И не только по содержанию, но и по форме – сидя, лежа, или стоя. Но действительно ли между этими формами есть существенная разница?

Особенно актуальным этот вопрос является сегодня. Ритм жизни значительно ускорился, и все больше людей вынуждены есть впопыхах и буквально на ногах.

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В соцсетях время от времени появляются рассуждения диетологов (или похожих на них людей) о том, что такое питание – вредно. Но так ли это?

Больше, больше, еще больше еды!

Есть такая поговорка, что когда есть стоя, то у тебя больше влезает.

Действительно, когда человек сидит , кишечник немного поджимает снизу желудок и чуть уменьшает его объем.

А когда человек стоит , внутренние органы занимают свободное положение, и в желудок вмещается больше пищи.

Но что это значит? Что если постоянно есть стоя, то шансы набрать лишние килограммы значительно возрастут!

Исследования японских ученых показало: если человек стоит после приема пищи, то потребленные продукты поступают в желудок быстрее (вероятно, из-за влияния гравитации). А значит – быстрее перевариваются, и человек, как показало исследование американских специалистов, быстрее проголодается. Но – обрати внимание – никто и никогда не исследовал пищеварение людей, которые стояли, сидели или лежали во время приема пищи.

Есть стоя – это подпустить к себе угрозу переедания и ожирения / Фото unsplash

Спешка – зло

Пожалуй, важнее не то, что человек ест стоя, а то, что ест быстро .

Когда мы глотаем кусочки без надлежащего пережевывания, в мозг просто не успевает дойти сигнал о насыщении.

Человек ест и ест, хотя желудок уже полон.

Это прямой путь к перееданию и ожирению.

И немало научных исследований (например, вот и вот ) это убедительно доказывают .

Другие проблемы, которыми грозит потребления пищи стоя – это травмирование стенок пищевода непережеванной пищей, гастрит, вздутие, метеоризм и тому подобное.



Есть стоя – это создавать проблемы, но не только / Фото unsplash

Есть стоя – в каких случаях это полезно Такие случаи есть – когда есть стоя полезно. Если у человека рефлюкс (обратное движение жидкости из желудка в ротовую полость) или изжога (больше – в этом исследовании ).