Їсти стоячи – корисно чи шкідливо: що кажуть дослідження вчених
У різних культурах та епохах складалися й різні традиції споживання їжі. І не тільки за змістом, а й за формою – сидячи, лежачи, або й стоячи. Та чи дійсно між цими формами є суттєва різниця?
Джерело:Healthline
Особливо актуальним це питання є сьогодні. Ритм життя значно прискорився, і все більше людей змушені їсти похапцем та буквально на ногах.
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У соцмережах час від часу з'являються міркування дієтологів (або схожих на них людей) щодо того, що таке харчування – шкідливе. Та чи дійсно це так?
Більше, більше, ще більше їжі!
Є така приказка, що коли їсти стоячи, то в тебе більше влізає.
- Дійсно, коли людина сидить, кишківник трохи підтискає знизу шлунок і начебто зменшує його обсяг.
- А коли людина стоїть, внутрішні органи займають вільніше положення, і в шлунок вміщається більше їжі.
Та що це означає? Що якщо постійно їсти стоячи, то шанси набрати зайві кілограми значно зростуть!
Поспіх – зло
Мабуть, важливіше не те, що людина їсть стоячи, а те, що їсть швидко.
- Коли ми ковтаємо шматочки без належного пережовування, у мозок просто не встигає дійти сигнал про насичення.
- Людина їсть і їсть, хоча шлунок вже повний.
Це шлях навпростець до переїдання і ожиріння.
Інші неприємності, якими загрожує споживання їжі стоячи – це травмування стінок стравоходу непережованою їжею, гастрит, здуття, метеоризм тощо.
Їсти стоячи – це створювати проблеми, але не тільки / Фото unsplash
Їсти стоячи – у яких випадках це корисноТакі випадки є – коли їсти стоячи корисно. Якщо у людини рефлюкс (зворотний рух рідини зі шлунку до ротової порожнини) чи печія (більше – у цьому дослідженні).
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