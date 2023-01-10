Це дієта, фізична підготовка, психічне здоров'я – все має бути бездоганними. Бо ж підготовка до виходу в космос і проведення там кількох днів, тижнів або навіть місяців вимагає надзвичайної концентрації та наполегливості.

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Що астронавтам можна і треба їсти

Серед іншого астронавти суттєво змінюють своє харчування, причому як під час перебування в космосі, так і ще на Землі. Все через те, що доводиться робити інтенсивні фізичні вправи, щоб підготуватися до космічних умов, як-от невагомість, вплив високого атмосферного тиску тощо.

Тож на Землі астронавтів просять їсти поживні страви на основі овочів і бобових та дотримуватися норми споживання мінімум 3200 калорій на день. У космосі також астронавти їдять страви за рецептами, заснованими на овочах і бобових.

страви на основі овочів і бобових та дотримуватися норми споживання мінімум 3200 калорій на день. У космосі також астронавти їдять страви за рецептами, заснованими на овочах і бобових. Та не думай, що там маленький вибір – меню в космосі містить понад 100 продуктів, серед яких фрукти, овочі, напої, десерти (хоча астронавти намагаються уникати продуктів зі значним вмістом цукру), молочне тощо.

А ще астронавти мають експерта з харчування, який консультує їх із Землі. Річ у тім, що люди в космосі часто втрачають апетит, і важливо стежити за кожним випадком, щоб астронавти не втратили сили та не ризикували здоров'ям тіла. Правило 3200 калорій на день завжди залишається актуальним.



Для кожної космічної місії розраховують спеціальне меню / Фото unsplash

Що астронавтам не можна і не треба їсти

За інформацією NASA, їжу для кожної місії планують заздалегідь і залежно від часу, який астронавти проведуть у космосі. Розраховують кількість необхідних вітамінів і мінералів, щоб члени екіпажу могли адекватно працювати.

Але є й продукти, які категорично не можна вживати на борту космічного корабля. Це, до прикладу, газовані напої, морозиво та піца. Чому? Бо частинки чи крихти цих продуктів створюють небезпеку всередині корабля, адже можуть потрапити у вентиляційні отвори або в електроніку.

всередині корабля, адже можуть потрапити у вентиляційні отвори або в електроніку. У космічних кораблях NASA є піч, яка розігріває їжу, але не дозволяє готувати. А от холодильників там немає, тож уся їжа приготовлена з оброблених і зневоднених інгредієнтів. Це також важливо й ураховуючи те, що процес споживання їжі у космосі непростий та вимагає обережності.

З цієї причини кожна їжа упакована у дуже міцний пластик, і перед вживанням її потрібно зволожити невеликою кількістю води. На планеті Земля досить легко відкрити упаковку з їжею або подати тарілку, у космосі це набагато складніше завдання через відсутність гравітації.

Ось такі справи на цю мить. Але наука про харчування в космосі продовжує розвиватися. Незабаром продумають способи легкого харчування, а також виробництва їжі, яка може зберігатися в космосі понад три роки!