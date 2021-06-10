Світлини Барбара Палвін зробила для італійського видання L'Officiel. Над відвертими фото моделі працював талановитий Рікардо Гомес. Гайда насолоджуватися порцією спокуси від угорської моделі!
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Сміливі фото Барбари Палвін шалено сподобалися її підписникам. Вони не лише залишили майже 700 тисяч лайків за добу, а й буквально засипали красуню коментарями. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:
- "Ти просто щось";
- "Не можна бути настільки ідеальною";
- "Покажи нам більше";
- "Барбара Палвін – бездоганність";
- "Ти маєш бездоганний зовнішній вигляд";
- "Справжня королева";
- "Чорт, ти буквально вбила нас усіх".
Барбара Палвін надзвичайно вродлива. Тож ми рекомендуємо не лише поставити лайк під цим постом. Бажано ще й підписатися на неї, щоб не пропустити порцію гаряченького. А наостанок лови ще одне фото, зроблене Барбарі фотографом для обкладинки:
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