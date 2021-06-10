Світлини Барбара Палвін зробила для італійського видання L'Officiel. Над відвертими фото моделі працював талановитий Рікардо Гомес. Гайда насолоджуватися порцією спокуси від угорської моделі!

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Сміливі фото Барбари Палвін шалено сподобалися її підписникам. Вони не лише залишили майже 700 тисяч лайків за добу, а й буквально засипали красуню коментарями. Традиційно залишаємо найкращі з них для тебе:

"Ти просто щось";

"Не можна бути настільки ідеальною";

"Покажи нам більше";

"Барбара Палвін – бездоганність";

"Ти маєш бездоганний зовнішній вигляд";

"Справжня королева";

"Чорт, ти буквально вбила нас усіх".

Барбара Палвін надзвичайно вродлива. Тож ми рекомендуємо не лише поставити лайк під цим постом. Бажано ще й підписатися на неї, щоб не пропустити порцію гаряченького. А наостанок лови ще одне фото, зроблене Барбарі фотографом для обкладинки:

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