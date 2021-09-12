За допомогою цих вправ можна суттєво підвищити свою витривалість у ліжку

Щоб покращити свою витривалість, тобі потрібно правильно тренуватися. Якщо підійти до цього процесу відповідально та максимально серйозно, то твої показники покращаться в усіх без винятку сферах, зокрема, сексі!

Чому важливо підвищувати витривалість? Тому, що без неї ти швидко будеш виснаженим і відчуватимеш дефіцит енергії. Тож ці вправи однозначно допоможуть тобі!

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Як підвищити витривалість за допомогою вправ

Ходьба або біг

Так, ходьба – гарна вправа, яка може спалити масу калорій, якщо виконується з правильною швидкістю та в потрібний час. Найкраще використовувати різні форми (бігова доріжка, підйом вгору або природний рельєф). А ще ти зможеш підвищувати інтенсивність у залежності від твого рівня фізичної підготовки.

З іншого боку, біг підтюпцем – це вимогливіше тренування на витривалість. Воно опрацьовує також легені, серце. Позитивно впливає на швидкість та допомагає спалювати калорії. Ти також можеш тренуватися через певні проміжки часу, щоб покращити роботу серцево-судинної системи.

Еліптичний тренажер, підйом сходами або лижний тренажер

Ці тренажери можна побачити у майже кожному тренажерному залі. З їхньою допомогою можна спалити калорії за короткий проміжок часу. Якщо ти використовуєш їх, ти повинен бути в змозі пройти "тест на говоріння". Це означає, що під час виконання вправи ти повинен могти говорити, не задихаючись.



Під час виконання цієї вправи слід не забувати про тест на говоріння / Фото Unsplash

Катання на велосипеді

Необов'язково бути таким швидким, як олімпійський спортсмен. Їзда на велосипеді – відмінна форма вправ, яка може розслабляти або стимулювати у залежності від рельєфу, швидкості й опору. Ця вправа також покращує здоров'я серцево-судинної системи та знижує навантаження на коліна та суглоби. Щоб уникнути болю, рекомендується чергувати біг та їзду на велосипеді.

Плавання

Дослідники Гарвардського університету включили цю вправу до свого списку найкращих вправ. Воно й не дивно, адже у ній залучені усі м'язи тіла. Рекомендуються тренування на 30 – 60 хвилин. І це не лише просто плавання з одного краю басейну до іншого, а й ходьба у басейні й аеробні вправи з обтяженням.



Плавання позитивно впливає на усі м'язи твого тіла / Фото Unsplash

Візьми на озброєння ці вправи, щоб твоя витривалість зросла. Гарантуємо, цей показник позитивно вплине не лише на роботу над власним тілом, а й дозволить бути справжнім асом у сексі.

Не лінуйся працювати над своїм тілом. А допоможуть тобі ці вправи та поради: